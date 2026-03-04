Teljesen jégre tették az alkut, válaszokat várnak Trumptól

Az Európai Parlamentben egyelőre nem folytatják az EU–USA kereskedelmi megállapodáshoz kapcsolódó jogszabályi javaslatok tárgyalását – közölte szerdán Jörgen Warborn, az Európai Néppárt svéd képviselője. A politikus az közösségi oldalán tette közzé, hogy
„az amerikai dossziékat elhalasztották”, tehát a szavazás előfeltételeként szolgáló szakbizottsági egyeztetés effektíve lekerült a napirendről.
Warborn sajnálatát fejezte ki a döntéssel kapcsolatban és a halasztásért a Zöldek, a Baloldaliak, a liberális Renew és a Szociáldemokraták pártcsaládját tette felelőssé.
A képviselők eddig olyan jogalkotási javaslatokról tárgyaltak, amelyek az uniós importvámok jelentős részének eltörlését irányozták elő amerikai termékekre, ami a tavaly júliusban kötött EU–USA politikai megállapodás egyik kulcseleme lett volna.
Bár amerikai oldalról is volt késlekedés az Ursula von der Leyen által kialkudott 15 százalékos vámplafon alkalmazásában, az uniós törvényhozás csak mostanra ért volna a végrehajtásik. Ennek tett be Trump januári kijelentése miszerint az USA-nak akár katonai erővel is, de meg kell szereznie az Dánián keresztül EU-hoz kötődő Grönlandot.
Bár a "határozott igényből" 2-3 héten belül sikerült visszatáncoltatni az amerikai elnököt, a vámháborús kürtök újra nagyot szóltak Brüsszelben, és azóta komolyabb védintézkedéseket is képbe kerültek a megállapodás továbbengedéséhez.
Ilyen például a időszakos kötelező újravizsgálat, vagy a konkrét kodifikációja annak, hogy milyen fenyegetések mentén bonthatná fel bármikor a megállapodást.
Ugyan a németek által dominált Néppárt kitart amellett, hogy az EU-nak jobb lenne a stabilitás, amely a megállapodás ratifikálásából fakadna, köztük is akadnak ellenző hangok, akik szerint tisztánlátás nélkül nem lehet véglegesíteni a megállapodást.
Ahogy arról korábban részletesen beszámoltunk, valóban sok bizonytalanságot hozott be a legfelsőbb bíróság döntése, de ha jól csinálja az EU, akkor akár még profitálhatnak is a helyzetből. Ehhez egyfajta kettős játékra is szükség lehet, amire jó példa Trump keddi találkozója Friedrich Merz német kancellárral.
Itt Trump már láthatóan el tudta választani, hogy egyes tagállamok támogatják a vele való együttműködést, mások pedig nem akarnak engedni az USA-t favorizáló elemeknek. Azonban az is nyilvánvalóvá vált, hogy továbbra sem biztos az, hogy a jelenleg alternatívaként alkalmazott 10 százalékos vámokat, fel fogja-e nyomni 15 százalékos maximumukra, ami a gyakorlatban Magyarországot is kellemetlenebbül érintené.
Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.