Teljesen jégre tették az alkut, válaszokat várnak Trumptól

Komolyan áthúzta Donald Trump amerikai elnök számításait a legfelsőbb bíróság által hozott döntés, amely a viszonossági vámok alkotmányellenesnek nyilvánításával kérdésessé tette, milyen módon lehetne nyélbe ütni a tavaly nyáron az EU-val egyeztetett vámmegállapodást. Több európai szerv és szereplő is rendszeres kritikával élt mind a megállapodás, mind Trump rendszeres fenyegetései miatt, azonban a friss ítélet egy kézzelfoghatóbb fegyvert adott a „kapitulációnak” titulált alku ellenzőinek.

Az Európai Parlamentben egyelőre nem folytatják az EU–USA kereskedelmi megállapodáshoz kapcsolódó jogszabályi javaslatok tárgyalását – közölte szerdán Jörgen Warborn, az Európai Néppárt svéd képviselője. A politikus az közösségi oldalán tette közzé, hogy

„az amerikai dossziékat elhalasztották”, tehát a szavazás előfeltételeként szolgáló szakbizottsági egyeztetés effektíve lekerült a napirendről.

Warborn sajnálatát fejezte ki a döntéssel kapcsolatban és a halasztásért a Zöldek, a Baloldaliak, a liberális Renew és a Szociáldemokraták pártcsaládját tette felelőssé.

A képviselők eddig olyan jogalkotási javaslatokról tárgyaltak, amelyek az uniós importvámok jelentős részének eltörlését irányozták elő amerikai termékekre, ami a tavaly júliusban kötött EU–USA politikai megállapodás egyik kulcseleme lett volna.

Bár amerikai oldalról is volt késlekedés az Ursula von der Leyen által kialkudott 15 százalékos vámplafon alkalmazásában, az uniós törvényhozás csak mostanra ért volna a végrehajtásik. Ennek tett be Trump januári kijelentése miszerint az USA-nak akár katonai erővel is, de meg kell szereznie az Dánián keresztül EU-hoz kötődő Grönlandot.

Bár a "határozott igényből" 2-3 héten belül sikerült visszatáncoltatni az amerikai elnököt, a vámháborús kürtök újra nagyot szóltak Brüsszelben, és azóta komolyabb védintézkedéseket is képbe kerültek a megállapodás továbbengedéséhez.

Ilyen például a időszakos kötelező újravizsgálat, vagy a konkrét kodifikációja annak, hogy milyen fenyegetések mentén bonthatná fel bármikor a megállapodást.

Ugyan a németek által dominált Néppárt kitart amellett, hogy az EU-nak jobb lenne a stabilitás, amely a megállapodás ratifikálásából fakadna, köztük is akadnak ellenző hangok, akik szerint tisztánlátás nélkül nem lehet véglegesíteni a megállapodást.

Ahogy arról korábban részletesen beszámoltunk, valóban sok bizonytalanságot hozott be a legfelsőbb bíróság döntése, de ha jól csinálja az EU, akkor akár még profitálhatnak is a helyzetből. Ehhez egyfajta kettős játékra is szükség lehet, amire jó példa Trump keddi találkozója Friedrich Merz német kancellárral.

Itt Trump már láthatóan el tudta választani, hogy egyes tagállamok támogatják a vele való együttműködést, mások pedig nem akarnak engedni az USA-t favorizáló elemeknek. Azonban az is nyilvánvalóvá vált, hogy továbbra sem biztos az, hogy a jelenleg alternatívaként alkalmazott 10 százalékos vámokat, fel fogja-e nyomni 15 százalékos maximumukra, ami a gyakorlatban Magyarországot is kellemetlenebbül érintené.

