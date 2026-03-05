Barátság leállás: Ursula von der Leyen már fizetne is Zelenszkijnek, csak javítsák már meg a kőolajvezetéket

A vita az elmúlt hetekben az EU egyik legélesebb politikai konfliktusává vált, mivel Budapest és Pozsony a tranzit helyreállítását követeli, míg Kijev szerint a vezetéket ért orosz támadások miatt a javítás időigényes és veszélyes. Az ukrán hálózatüzemeltető péntekre ígérte, hogy részletes menetrendet ad a vezeték javítására.
A Bloombergnek nyilatkozó EU-s tisztviselők azt mondták, hogy az Ursula von der Leyen vezette testület által a javításra költendő támogatásról, hogy
az Európai Bizottság a már létező költségvetési támogatási csatornákon keresztül nyújthatna pénzügyi segítséget a javításokhoz, emellett technikai szakértői támogatást is biztosíthat.
A lépés célja az lenne, hogy feloldja a politikai patthelyzetet, amely jelenleg akadályozza egy mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag folyósítását Ukrajnának, valamint egy újabb szankciós csomag elfogadását Oroszországgal szemben.
A vezeték ukrán infrastruktúráját januárban érte súlyos támadás, a Naftogaz vezetője, Szerhij Koreckij a Bloombergnek adott korábbi interjújában azt mondta:
az orosz csapás egy tárolótartály kigyulladását okozta, amelynek oltása tíz napig tartott, és jelentős károkat okozott a berendezésekben, elektromos kábelekben, transzformátorokban és a szivárgásérzékelő rendszerben is.
Magyarország és Szlovákia viszont azzal vádolja Ukrajnát, hogy politikai nyomásgyakorlásként tartja vissza az olajszállításokat, és több alkalommal kétségbe vonták a károk mértékét. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a közelmúltban műholdfelvételekre hivatkozva azt állította, hogy nincs technikai akadálya a tranzitnak, és felszólította Kijevet a szállítások újraindítására. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erre azzal reagált: a műholdképek nem mutatják a föld alatti csővezetékek és a műszaki rendszerek állapotát, és a helyreállítás közben újabb támadások is érték az infrastruktúrát, amelyekben dolgozók sérültek meg.
A politikai vita közben Magyarország és Szlovákia blokkolja az EU újabb Oroszország elleni szankciós csomagját és az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatás egy részét. Orbán Viktor jelezte: addig nem támogatja a döntéseket, amíg a Barátság-vezetéken keresztüli olajszállítás nem indul újra. Szlovákia eközben leállította az Ukrajnának nyújtott rendkívüli villamosenergia-szállításokat is.
Brüsszelben egyre nagyobb a feszültség a magyar álláspont miatt, már nem csak az uniós intézményrendszer, de több tagállam is azt hangoztatja, hogy a magyar kormány megszegte a decemberi uniós megállapodást, amelyben vállalta, hogy nem akadályozza az Ukrajnának szánt hitelprogramot azért cserébe, hogy Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal együtt – nem vesz részt a finanszírozásban.
A Bizottság közben egy tényfeltáró misszió lehetőségéről is egyeztet Kijevvel, amely ellenőrizné a Barátság-létesítményben keletkezett károkat. Korábban ezt biztonsági okokból, arra hivatkozva, hogy folyamatosak az orosz légicsapások a térségben, nem engedélyezte Volodimir Zelenszkij.
A Bloomberg szerint a tárgyalások még zajlanak, de Orbán Viktor jelezte: támogatná egy ilyen vizsgálat létrehozását magyar és szlovák delegáltak részvételével, és elfogadná annak megállapításait, erről este kormányhatározat is megjelent a Magyar Közlönyben. A háttérben az is feszültséget okoz, hogy Magyarország folyamatosan támadja a horvátországi Adria-vezeték üzemeltetőjét, a Janafot, hogy magasabb áron biztosítja a tranzitot és nem engedi tengeren szállított orosz olaj betöltését a vezetékbe, miközben a Mol Nyrt. már vásárolt más forrásból is olajat, sőt újabb szállítmányokat kötött le. A horvát fél ezeket a vádakat elutasítja.
