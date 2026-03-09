Európai hadihajók indulhatnak meg az iráni térség irányába

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen videókonferenciát hívott össze hétfőre, ahol több közel-keleti országgal arról fognak egyeztetni, mit tehet az Unió a térség biztonságosabbá tételéért, hogy ezzel a saját energiaellátását is ellenállóbbá tegye. Az iráni háború miatt Franciaország már megkezdte erősíteni tengeri jelenlétét a térségben, és von der Leyen természetesen nem dönthet ilyen jellegű kérdésekben, mégis van még két szóba jöhető ország, amelynek a mozgósítását elősegíthetik az egyeztetések.

Az Európai Unió vezetői újabb diplomáciai egyeztetést tartanak a közel-keleti helyzet és az unió energiaellátási biztonsága miatt, amelyhez az európai tengeri jelenlét megerősítését is szükségesnek ítélhetik - írja a Fiancial Times. A videókonferenciát Ursula von der Leyen és António Costa vezeti, és több közel-keleti ország vezetője is részt vesz.

A találkozón várhatóan Egyiptom, Irak, Jordánia, Libanon, Szíria és az Egyesült Arab Emírségek vezetői is jelen lesznek, és bár Costa szolidaritását fejezi ki az érintett országokkal szemben, az EU-n belül némileg megosztó az amerikai-izraei támadás.

Egyes tagállamok, például Spanyolország, bírálják az USA és Izrael önkényes támadását és rezsimváltás kikényszerítésére tett lépéseiket, még akkor is, ha a jelenlegi hatalmat gyakorlatilag egyhangúan elítéli az unió összes tagállama.

Valódi védelmi lépésre azonban egyelőre csak Franciaország szánta el magát, miután Emmanuel Macron elnök elmúlt héten bejelentette,

megerősíti a Hormuzi-szorosnál 6 éve aktív járőrmisszióját és a Földközi-tengerre vezényli egyetlen repülőgép-anyahajóját.

Az Irán által blokád alá vett Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb szállítmányozási gócpontja, és ezen keresztül haladnak azok az olaj- és gáztankerek, amelyek a közel-keleti exportterminálokat az európai kikötőkkel kötik össze, így a nemzetközi olajárak is kilőttek.

A helyzet miatt Brüsszel egyre nagyobb hangsúlyt fektetne a tengeri útvonalak biztosítására, de révén, hogy nincs közös katonai együttműködése,

maximum csak a tagállamoknak tudja közvetíteni, hogy hol lenne jó növelni a jelenlétet.

Ilyen szempontból a franciákon kívül gyakorlatilag most a Földközi-térségben érdemi jelenléttel rendelkező olaszok és görögök jönnek szóba, de úgy tűnik, von der Leyen első kézből akar tisztában lenni azzal, hogyan lehetne leginkább együttműködni a térség államaival.

Eközben Macron Cipruson tesz látogatást, ahol a görög miniszterelnökkel, Kiriákosz Micotákisszal és Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnökkel találkozik. Hivatalosan a szolidaritásukat fogják kifejezni a szigetországgal, miután az ott található brit katonai bázist dróntámadás érte az előző héten, de bizonyára szó lesz a franciák által beígért légvédelmi támogatásról is.

Címlapkép forrása: EU