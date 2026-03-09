  • Megjelenítés
Európai hadihajók indulhatnak meg az iráni térség irányába
Uniós források

Európai hadihajók indulhatnak meg az iráni térség irányába

Portfolio
Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen videókonferenciát hívott össze hétfőre, ahol több közel-keleti országgal arról fognak egyeztetni, mit tehet az Unió a térség biztonságosabbá tételéért, hogy ezzel a saját energiaellátását is ellenállóbbá tegye. Az iráni háború miatt Franciaország már megkezdte erősíteni tengeri jelenlétét a térségben, és von der Leyen természetesen nem dönthet ilyen jellegű kérdésekben, mégis van még két szóba jöhető ország, amelynek a mozgósítását elősegíthetik az egyeztetések.

Az Európai Unió vezetői újabb diplomáciai egyeztetést tartanak a közel-keleti helyzet és az unió energiaellátási biztonsága miatt, amelyhez az európai tengeri jelenlét megerősítését is szükségesnek ítélhetik - írja a Fiancial Times. A videókonferenciát Ursula von der Leyen és António Costa vezeti, és több közel-keleti ország vezetője is részt vesz.

A találkozón várhatóan Egyiptom, Irak, Jordánia, Libanon, Szíria és az Egyesült Arab Emírségek vezetői is jelen lesznek, és bár Costa szolidaritását fejezi ki az érintett országokkal szemben, az EU-n belül némileg megosztó az amerikai-izraei támadás.

Egyes tagállamok, például Spanyolország, bírálják az USA és Izrael önkényes támadását és rezsimváltás kikényszerítésére tett lépéseiket, még akkor is, ha a jelenlegi hatalmat gyakorlatilag egyhangúan elítéli az unió összes tagállama.

Valódi védelmi lépésre azonban egyelőre csak Franciaország szánta el magát, miután Emmanuel Macron elnök elmúlt héten bejelentette,

megerősíti a Hormuzi-szorosnál 6 éve aktív járőrmisszióját és a Földközi-tengerre vezényli egyetlen repülőgép-anyahajóját.

Az Irán által blokád alá vett Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb szállítmányozási gócpontja, és ezen keresztül haladnak azok az olaj- és gáztankerek, amelyek a közel-keleti exportterminálokat az európai kikötőkkel kötik össze, így a nemzetközi olajárak is kilőttek.

A helyzet miatt Brüsszel egyre nagyobb hangsúlyt fektetne a tengeri útvonalak biztosítására, de révén, hogy nincs közös katonai együttműködése,

maximum csak a tagállamoknak tudja közvetíteni, hogy hol lenne jó növelni a jelenlétet.

Ilyen szempontból a franciákon kívül gyakorlatilag most a Földközi-térségben érdemi jelenléttel rendelkező olaszok és görögök jönnek szóba, de úgy tűnik, von der Leyen első kézből akar tisztában lenni azzal, hogyan lehetne leginkább együttműködni a térség államaival.

Eközben Macron Cipruson tesz látogatást, ahol a görög miniszterelnökkel, Kiriákosz Micotákisszal és Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnökkel találkozik. Hivatalosan a szolidaritásukat fogják kifejezni a szigetországgal, miután az ott található brit katonai bázist dróntámadás érte az előző héten, de bizonyára szó lesz a franciák által beígért légvédelmi támogatásról is.

Címlapkép forrása: EU

