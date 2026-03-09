Nem enged von der Leyen – végső ítéletet mondott Ukrajnáról és a világról

Ursula von der Leyen beszédében hangsúlyozta, hogy a világ jelenlegi állapotát sokféle fogalommal próbálják leírni – a multipoláris rendtől a szabályalapú nemzetközi rendszer válságáig –, de ezek a címkék szerinte elfedik a legfontosabb valóságot Európa számára:
A kontinensnek szembe kell néznie azzal, hogy már nem lehet a korábbi világrend fenntartója, mert az a rendszer, amelyre eredetileg épült végleg eltűnőben van.
Az EU továbbra is védi a szabályalapú rendszert, de nem építhet kizárólag erre, mert a mai geopolitikai fenyegetések ellen már nem nyújt elegendő védelmet.
Von der Leyen szerint ezért Európának realistább, érdekalapúbb külpolitikára kell áttérnie, és fel kell mérnie, hogy a hidegháború utáni stabil világra tervezett intézmények és döntéshozatali mechanizmusok mennyire képesek alkalmazkodni a történések mai sebességéhez. A Bizottság elnöke szerint ennek az új megközelítésnek a középpontjában védelem áll.
A biztonságnak kell az európai cselekvés szervezőelvévé válnia.
- mondta el von der Leyen, hozzátéve, hogy gyakorlatilag a gazdaságtól kezdve az infrastruktúrán át a technológiáig működésünk minden elemét ebből a szempontból érdemes kezelni.
Ebből a szempontból beszélt Ukrajna támogatásáról is, ahol elmondta, hogy Európa továbbra is ki fog állni az ország mellett, és a Bizottság határozott célja, hogy végül tető alá hozzák a 90 milliárd eurós hitelcsomagot, amely az ukrán állam működésének finanszírozását és a védekezés folytatását szolgálná.
Bár szó szerint nem említette a magyar miniszterelnököt, külön kiemelte, hogy ehhez már hozzájárul mind a 27 államfő, így Orbán Viktor is. Magyarország jelenleg a hitelfedezet költségvetési vonatkozásai miatt tudja blokkolni a kritikus ukrán kölcsönt, annak ellenére is, hogy Csehországgal és Szlovákiával együtt kimaradt a hitelfelvételből.
- Orbán Viktor elmondása szerint vétózni fog a március 19-20-án esedékes EU-csúcson, amennyiben addig nem találnak megoldást az oroszok által lebombázott Barátság vezetéken jövő kőolaj visszaállítására, mivel szerinte Ukrajna tudatosan nem szereli meg azt.
- Az ukrán oldalról több minden elhangzott ezzel kapcsolatban: bonyolultabb részei sérültek a rendszernek, nem könnyű a javítás, bármikor újra lebombázhatják, és nem feltétlen akarnak aránytalan figyelmet szentelni ennek, tekintve, hogy Oroszországot segítenék a helyreállítással.
Ugyan a Bizottság lesújtó szavakkal illette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök múlt heti fenyegetését, Ursula von der Leyen arról biztosította a halgatóságot, hogy
meg fog valósulni a kölcsön mivel ez az unió hitelessége és biztonsága szempontjából is kulcsfontosságú.
Hasonló logikával beszélt a bővítésről is, hiszen szerinte a nyugat-balkáni országok, valamint Moldova és Ukrajna közeledése az EU-hoz nem ideológiai kérdés, hanem stratégiai érdek. Ahogy arról az elmúlt héten beszámoltunk, a tagállamok elég egyértelműen von der Lyen tudomására juttatták, hogy nem fogadják el tervét a gyorsított csatlakoztatásokról, melyre most úgy válaszolt, hogy
A bővítés nem ideológiai kérdés – ez az európai közös érdek és biztonság kérdése. Készen kell állnunk arra, hogy teljesítsük a feladatot, amint eljön az ideje.
Von der Leyen effektíve mindkét kérdéskörben azt mondta, hogy át fogja nyomni a döntéseket, mert egyszerűen túl fontosak az EU-nak ezek a kérdések, és bár most az uniós alapszerződés megváltoztatására nem lesz alkalom, erősen arra utalt, hogy ezek újabb érvek amellett, hogy változtatni kéne a külpolitikai döntésekhez jelenleg szükséges egyhangúság elvén.
Ugyan páran már azt is bírálták Ursula von der Leyen diplomáciai túlterjeszkedését Iránnal kapcsolatban, beszédében egyértelműen elmondta, hogy míg vitatható, mennyire és hogyan volt jogos az USA beavatkozása, az iráni rezsim fejének likvidálásával kapcsolatban azt mondta
nem kell könnyeket hullatnunk Hamenei ajatollahért.
Von der Leyen beszédét azzal zárta, hogy az iráni háború kirobbantása nem egy újabb ébresztő a cselekvésre, hanem már csak a megváltozott világrend tünete, és az EU-nak el kell döntenie, hogy ragaszkodik-e a múlt eszközeihez, vagy új külpolitikát épít.
Európa akkor maradhat befolyásos – utalt rá –, ha nem a régi világrendet siratja, hanem aktívan részt vesz az új formálásában.
Ez ügyben többek között az egyre csak gyűlő szabadkereskedelmi egyezményeire, amely a diverzifikációval csökkenti az EU kitettségeit, valamint a Global Gateway programra, amely a fejlődő térségekben igyekszik kiterjeszteni az uniós befolyását, azzal, hogy az európai standardoknak megfelelő beruházásokat segít.
Címlapkép forrása: EU
Nem enged von der Leyen – végső ítéletet mondott Ukrajnáról és a világról
A szabályok kora lejárt, de végigviszik, amit megígértek.
