Egyelőre jól vizsgázik az uniós diverzifikáció Kelet-Európában

A közép- és kelet-európai országok az elmúlt években jelentősen ellenállóbbá váltak az energiapiaci sokkokkal szemben, miután Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után gyors ütemben kezdtek alternatív beszerzési forrásokat keresni – mondták el az S&P Global keddi fórumán.
Az elmúlt négy évben végigvitt felkészülés igazán most vizsgázik, amikor a közel-keleti konfliktus ismét megemelte az energiaárakat és megingatta a régió pénzügyi piacait.
A kialakult amerikai–izraeli–iráni háború rövid időre megrázta a közép-európai deviza- és kötvénypiacokat: az energiaárak emelkedése nyomán a régiós valuták - így a forint is -gyengültek, a kötvényhozamok pedig emelkedtek. A piacok azonban keddre enyhülni látszanak, miután Trump hétfő esti bejelentése alapján "lezártnak ítélte" a konfliktust és ezzel jelentősen felerősödtek a deeszkalációjával és tárgyalásokkal kapcsolatos várakozások.
Az S&P szerint a régió alkalmazkodóképessége elsősorban annak köszönhető, hogy a 2022-es energiaválság után gyorsan megindult a beszerzési források diverzifikálása. Az országok egyrészt a megújuló energiára építő beruházásokat gyorsították fel, másrészt egyre inkább hozzáférést szereztek a globális cseppfolyósított földgázpiacokhoz, ami csökkentette az orosz energiahordozóktól való függést.
A régióban Lengyelország számít ez ügyben igazán élenjárónak, ahol
már a 2014-es orosz akciókat követően, 2015-ben üzembe helyezték az első LNG-terminált, és azóta több új vezetékes összeköttetést épített ki szomszédos államokkal.
A Balti-tengerhez való hozzáférésének köszönhetően Varsó mára teljesen függetlenné vált az orosz olajtól, sőt a gdanski importterminálon keresztül két német finomítót is ellát. Emellett mintegy 6 gigawatt kapacitású tengeri szélerőműparkot épít a Balti-tengeren, valamint egy új atomerőmű létesítését is tervezi.
Más országok is igyekeznek csökkenteni az orosz energiafüggőséget. Csehország például Norvégiából és LNG-forrásokból szerzi be földgázának nagy részét, és 2025-ben a TAL kőolajvezeték kapacitásbővítésével teljesen megszüntette az orosz olajtól való függését.
Magyarország ezzel szemben sajnos továbbra is erősen kitett, hiszen gázszükségletének mintegy 75 százaléka és olajimportjának szinte egésze még mindig Oroszországból érkezik. Bár azóta voltak jelképes vagy hosszú távú francia és amerikai bejelentések, a Barátság-kőolajvezetéken több mint egy hónapja nem érkezik az olaj, miután
január végén egy orosz bombázásban súlyosan megsérült az infrastruktúra.
Azóta a magyar kormány egy egyre eszkalálódó konfliktusba keveredik az ukrán vezetéssel, akiktől a vezeték mielőbbi megjavítását követeli, miközben a horvát Adria-vezetéken keresztül is orosz olajat szeretne berendelni, amelynek fogadásától vonakodik a helyi vezetés.
Magyarország egyelőre persze távol van egy ellátási válságtól, többek közt az unió által előírt készletezésnek is hála, de a Barátság-kőolajvezeték helyzete elég jól mutatja, hogy még ha kedvezményes áron is jutunk az ellátáshoz,
alapvetően kockázatos logika egy háborús zónán áthaladó csatornára alapozni egy ország energiabiztonságát.
Címlapkép forrása: EU
