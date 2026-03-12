  • Megjelenítés
Elfogadták von der Leyen paktumát: vétójogok nélkül csatlakoznának az új tagállamok
Uniós források

Elfogadták von der Leyen paktumát: vétójogok nélkül csatlakoznának az új tagállamok

Portfolio
Komoly nyitottság mutatkozik az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen fokozatos bővítésre vonatkozó tervére a Nyugat-Balkánon, miszerint az újabb csatlakozók úgy kapnának tagállami státuszt, hogy lemondanak vétójogukról és az uniós szervekben betölthető pozícióikról is. A Szerbiát vezető Aleksandar Vučić és Edi Rama albán elnök közösen vázolták fel, hogy mik azok a keretek, amelyek elfogadhatóak lennének számukra, de míg egyikük már enélkül is közel lehet az uniós csatlakozáshoz, nem véletlen, hogy az Európai Unió régóta húzza a térség országainak csatlakozását, mivel a mai napig komoly problémák vetődnek fel a jogállamiság, a korrupció elleni fellépés, a médiapluralizmus és az igazságszolgáltatás területén.

Vučić és Rama a német FAZ nevű lapban jelentetett meg közös állásfoglalást, amelyben sürgették az Európai Uniót, hogy gyorsítsa fel a Nyugat-Balkán integrációját, arra hivatkozva, hogy a régió kulcsszerepet játszhat az unió gazdasági és politikai erejének erősítésében.

A két vezető azt hangsúlyozta, hogy a teljes EU-tagság kilátása továbbra is a legerősebb ösztönző a reformokra, a beruházásokra és a régiós megbékélésre, de az általuk elképzelt "reális út" részeként először azt szeretnék elérni, hogy

a régió országai gyorsított módon kapcsolódhassanak be az egységes piacba és a schengeni térségbe.

Effektíve a gazdasági integrációt választanák, cserébe viszont lemondanak egyes jogaikról, így

Még több Uniós források

170 ezernél is többen jelentkeztek az adómentes pozíciókra, amikre évek óta hiába vártak

Amíg a világ az iráni háborúra figyel, az EU hat legnagyobb országa kényszerpályára löki az összes többi tagállamot

Gúzsba kötik Ursula von der Leyent a tagállamok, megkapta a követeléslistát

  • nem akarnának képviselőket küldeni a közvetlenül választott Európai Parlamentbe,
  • nem várják el, hogy saját tárcával rendelkező biztost adjanak az Európai Bizottságba, és
  • a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanácsban is lemondanának a vétójogukról.

Ez utóbbi persze sok esetben az egyik legerősebb eszköz a tagországok számára, ha alakítani szeretnék az európai politikát, és nem véletlen, hogy ennek a feladását kínálja a szerb államfő, aki a balkáni országok közül a legszorosabban kapcsolódik Oroszországhoz.

Az Európai Bizottság legfrissebb bővítési jelentése szerint Szerbia azonban a megkérdőjelezhető külpolitikai elkötelezettségein kívül sem áll túl jól a csatlakozáshoz szükséges reformok útján, nem úgy, mint Albánia, amely gyakorlatilag a második befutó lehet az állami működéssel kapcsolatos reformokat a leggyorsabb tempóban kipipáló Montenegró után.

Albánia azt a célt tűzte ki, hogy legkésőbb 2030-ig teljes jogú EU-tag legyen, és Rama korábbi nyilatkozata szerint

ez nem egy távoli álom, hanem egy konkrét határidő, amely egyszerű számításokon alapszik.

Bár Albániának továbbra is vannak teendői, leginkább a korrupció területén, és Ursula von der Leyen tavalyi nyugat-balkáni bővítési turnéja alatt inkább az ambiciózus szóval jellemezte a pár éves határidőket, az általa felvázolt "fordított bővítésre" alapozva sokkal könnyebb lenne beléptetni ezeket az országokat.

Ezt azért tartják fontosnak, mert minél tovább hagyják szürke zónában ezeket az államokat, annál inkább elképzelhető, hogy valamilyen külföldi befolyás kerekedik felül rajtuk. Az EU-nak továbbra is a bővítéspolitika a legerősebb geopolitikai fegyvere, ám arról, hogy hogyan használják, megoszlanak a vélemények.

Ugyan a nemzetközi nyomás egyre nagyobb, a legtöbb tagállam nemrég világossá tette von der Leyen számára, hogy még Ukrajna esetében sem támogatják ezt a fajta jogok nélküli beengedést, mivel úgy látják, fontosabb minden csatlakozni vágyót ugyanazokhoz a szigorú feltételekhez tartani.

Kapcsolódó cikkünk

Elveszíti pótolhatatlan jobbkezét Ursula von der Leyen

„Ezek turisták, nem egy delegáció” – az ukrán kormány leszólta a Barátság vezetékhez érkező magyar kontingenst

Kiderült, hogyan tarthatják életben Ukrajnát, ha Magyarország megvétózza a 90 milliárdos hitelt

Keményen reagált Ursula von der Leyen a magyar kormány felvetésére: végzetes hiba Oroszországgal üzletelni

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Keményen reagált Ursula von der Leyen a magyar kormány felvetésére: végzetes hiba Oroszországgal üzletelni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility