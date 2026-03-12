Olyan energiacsapdába sétáltunk bele, ami mindannyiunk rezsijét érintheti

Négy évvel az orosz-ukrán háború kitörése után Európa energiabiztonsága továbbra is törékeny – figyelmeztetett Alfred Kammer, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) európai igazgatója.
A villamosenergia árát még mindig a gáz ára határozza meg – jelentette ki a szakember. Hozzátette, hogy a Hormuzi-szoros térségében kialakult konfliktus okozta gázáremelkedés közvetlen hatással van Európára. A helyzetet súlyosbítja, hogy a feszültség egy hideg telet követően robbant ki.
Ekkor az európai gáztárolók töltöttsége mindössze 30 százalékos volt, ami az elmúlt évtized legalacsonyabb értéke ebben az időszakban.
Kammer egy március 11-i párizsi látogatása során arra szólította fel Európát, hogy ne lassítsa, hanem inkább gyorsítsa fel a megújuló energiaforrásokra való átállást. Ezzel jelentősen csökkenthető lenne a fosszilis energiahordozóktól való függőség. Hangsúlyozta, hogy egy integrált energiapiac olcsóbb, tisztább és az importtól kevésbé függő ellátást biztosítana. Egy ilyen rendszer sokkal ellenállóbb lenne a külső geoökonómiai sokkokkal szemben is. Bár az orosz gázszállítások leállása után Európa a cseppfolyósított földgáz (LNG) - főként az Egyesült Államokból történő - behozatalával elkerülte az ellátásbiztonsági válságot, ez a lépés csupán átalakította a problémát. Az orosz függőséget ugyanis a globális LNG-piac rövid távú ingadozásainak való kitettségre cserélte a kontinens – értékelt Kammer.
Az IMF új tanulmánya szerint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez szükséges beruházások tíz éven át évente körülbelül a GDP egy százalékát tennék ki.
Ezt fele-fele arányban kellene állami és magánforrásokból fedezni, Kammer szerint „ezek nem ijesztő számok”. Ráadásul az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréből (ETS) származó bevételeknek köszönhetően a beruházás akár önfinanszírozó is lehetne.
Az ETS keretében a szén-dioxid-kvóták jelenleg tonnánként 70-80 eurós áron cserélnek gazdát, a rendszert pedig 2027-től az építőiparra és a közúti közlekedésre is kiterjesztenék.
Brüsszelben ugyan javában zajlanak a tárgyalások a reform elhalasztásáról, az igazgató szerint azonban ennek a kísértésnek nem szabad engedni. Ez a szén-dioxid-árazás ugyanis pontosan a szükséges, GDP-arányos egy százaléknak megfelelő bevételt képes biztosítani.
A IMF legelső lépésként a tagállamok közötti villamosenergia-hálózati összeköttetések bővítését sürgeti.
A megújuló energiaforrások térnyerésével ez a fejlesztés lehetővé tenné a többletenergia exportját a kedvező időjárási időszakokban, vagy éppen az import növelését a termelés visszaesésekor. A meglévő rendszerösszekötők jelenleg gyakran maximális kapacitáson üzemelnek.
Az olcsóbb árammal rendelkező országok – mint például az atomenergiára támaszkodó Franciaország – tartanak a hálózatbővítéstől.
Attól félnek, hogy a termelők a határ túloldalán kínált magasabb áron értékesítenék az áramot, ami felhajtaná a belföldi árakat. Az IMF azonban több esetet is megvizsgált, és arra a következtetésre jutott, hogy ez az aggodalom alaptalan. A hálózati összeköttetések bővítése ugyanis átlagosan mindkét oldalon az árak csökkenéséhez vezet.
Címlapkép forrása: Shutterstock
