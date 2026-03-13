Készül a nagy szigorítás: egy időre vége az édes életnek Európában
Uniós források

Az Európai Bizottság legalább egy évre felfüggesztené a vámmentes cukorimportot, hogy stabilizálja a belső piaci árakat – jelentette be Christophe Hansen mezőgazdasági biztos - írta meg a Bloomberg.

A felfüggesztés az úgynevezett aktív feldolgozási eljárásra vonatkozik. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy vámmentesen hozzanak be cukrot az Európai Unióba, feltéve, hogy azt az unión belül dolgozzák fel, majd újraexportálják. A konstrukció keretében jelenleg évi 700 ezer tonna cukor érkezik a közös piacra. Az szigorítás hátterében az áll, hogy

az európai cukortermelők a csökkenő árak miatt egyre nagyobb nyomás alá kerültek.

Christophe Hansen pénteki nyilatkozata szerint a javaslat előkészítése már zajlik, a tervezet pedig néhány héten belül a Bizottság elé kerül. A felfüggesztés legalább egy évig marad érvényben. Ez idő alatt a brüsszeli testület felméri, hogy a lépés milyen hatást gyakorol az európai cukoripar helyzetére.

Parlamenti választás és piaci reakciók

