Óriási csapást kapott a kormányfő: eurómilliárdos katonai pénzt kaszált el az elnök a régiós nagyhatalomnál

A lengyel kormány az elnöki vétó ellenére is felhasználja az Európai Unió védelmi programjának forrásait - jelentette be Donald Tusk miniszterelnök a Reuters szerint. A kormányfő élesen bírálta az államfőt, akit a kabinet a nemzeti érdek elárulásával vádol.

Karol Nawrocki elnök, akit az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt támogat, csütörtökön megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé tette volna egy 43,7 milliárd eurós uniós hitel védelmi célú felhasználását. Ez a döntés tovább mélyítette az államfő és az EU-párti miniszterelnök közötti ellentétet. A konfliktus egyre inkább megnehezíti a lengyel politikai döntéshozatalt.

Lengyelország lenne az Európai Unió SAFE (Security Action for Europe) nevű védelmi kezdeményezésének legnagyobb kedvezményezettje.

A nacionalista PiS azonban német beavatkozási kísérletnek minősítette a programot. A párt szerint a kezdeményezés eladósítaná az országot, és korlátozná a fegyvervásárlási mozgásteret. Nawrocki televíziós beszédében azzal indokolta a vétót, hogy a hitel óriási kamatteherrel sújtaná a jövő generációit.

A Tusk-kormány ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a program kedvezményes kamatozású finanszírozást biztosít.

Emellett kiemelték, hogy az orosz fenyegetés miatt ez elengedhetetlen Lengyelország biztonsága szempontjából. A megvétózott törvény egy állami fejlesztési bankon (BGK) keresztül működő alapot hozott volna létre a források elosztására.

A kabinet most egy már létező, fegyveres erőket támogató alapon keresztül kívánja felhasználni a forrásokat. Ennek szabályai azonban nem teszik lehetővé mintegy 7 milliárd zloty (közel 1,9 milliárd dollár) kifizetését. Ezt az összeget eredetileg a határőrségnek és a rendőrségnek szánták.

Nawrocki egy alternatív javaslatot is előterjesztett, aminek értelmében a lengyel jegybank aranytartalékainak átértékeléséből származó, nem realizált árfolyamnyereséget fordítanák védelmi kiadásokra. A kormány ezt elutasította, mivel szerintük ez késleltetné a beruházásokat. Ráadásul a lengyel jegybank az utóbbi években nem is termelt nyereséget.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio