  • Megjelenítés
Óriási csapást kapott a kormányfő: eurómilliárdos katonai pénzt kaszált el az elnök a régiós nagyhatalomnál
Uniós források

Óriási csapást kapott a kormányfő: eurómilliárdos katonai pénzt kaszált el az elnök a régiós nagyhatalomnál

Portfolio
A lengyel kormány az elnöki vétó ellenére is felhasználja az Európai Unió védelmi programjának forrásait - jelentette be Donald Tusk miniszterelnök a Reuters szerint. A kormányfő élesen bírálta az államfőt, akit a kabinet a nemzeti érdek elárulásával vádol.

Karol Nawrocki elnök, akit az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt támogat, csütörtökön megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé tette volna egy 43,7 milliárd eurós uniós hitel védelmi célú felhasználását. Ez a döntés tovább mélyítette az államfő és az EU-párti miniszterelnök közötti ellentétet. A konfliktus egyre inkább megnehezíti a lengyel politikai döntéshozatalt.

Lengyelország lenne az Európai Unió SAFE (Security Action for Europe) nevű védelmi kezdeményezésének legnagyobb kedvezményezettje.

A nacionalista PiS azonban német beavatkozási kísérletnek minősítette a programot. A párt szerint a kezdeményezés eladósítaná az országot, és korlátozná a fegyvervásárlási mozgásteret. Nawrocki televíziós beszédében azzal indokolta a vétót, hogy a hitel óriási kamatteherrel sújtaná a jövő generációit.

A Tusk-kormány ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a program kedvezményes kamatozású finanszírozást biztosít.

Még több Uniós források

Különös helyzetben ülnek össze az EU-csúcstalálkozóra - Zelenszkij is felszólal

Újabb menekültválságtól tartanak Európában, ezúttal az iráni háború miatt

Teljesen egységes cégjogi rendszert verne át a tagállamokon az Európai Bizottság

Emellett kiemelték, hogy az orosz fenyegetés miatt ez elengedhetetlen Lengyelország biztonsága szempontjából. A megvétózott törvény egy állami fejlesztési bankon (BGK) keresztül működő alapot hozott volna létre a források elosztására.

A kabinet most egy már létező, fegyveres erőket támogató alapon keresztül kívánja felhasználni a forrásokat. Ennek szabályai azonban nem teszik lehetővé mintegy 7 milliárd zloty (közel 1,9 milliárd dollár) kifizetését. Ezt az összeget eredetileg a határőrségnek és a rendőrségnek szánták.

Nawrocki egy alternatív javaslatot is előterjesztett, aminek értelmében a lengyel jegybank aranytartalékainak átértékeléséből származó, nem realizált árfolyamnyereséget fordítanák védelmi kiadásokra. A kormány ezt elutasította, mivel szerintük ez késleltetné a beruházásokat. Ráadásul a lengyel jegybank az utóbbi években nem is termelt nyereséget.

Kapcsolódó cikkünk

Nem várnak tovább: hatalmas drónvédelmi pajzsot húznak fel Oroszország szomszédjában, már idén bevetik

Kiterítette lapjait Jarosław Kaczyński: bemutatta az embert, aki szerinte Lengyelország következő vezetője lesz

Nem kérnek Brüsszel védelmi hiteléből - inkább saját zsebből fegyverkezne a lengyel elnök

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Gyökeres változás jöhet az autózásban: itt az iráni háború váratlan következménye
Közbelép Brüsszel a Barátság olajvezeték ügyében – visszautasíthatatlan ajánlatot küldtek Ukrajnának
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility