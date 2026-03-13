Óriási csapást kapott a kormányfő: eurómilliárdos katonai pénzt kaszált el az elnök a régiós nagyhatalomnál

Karol Nawrocki elnök, akit az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt támogat, csütörtökön megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé tette volna egy 43,7 milliárd eurós uniós hitel védelmi célú felhasználását. Ez a döntés tovább mélyítette az államfő és az EU-párti miniszterelnök közötti ellentétet. A konfliktus egyre inkább megnehezíti a lengyel politikai döntéshozatalt.
Lengyelország lenne az Európai Unió SAFE (Security Action for Europe) nevű védelmi kezdeményezésének legnagyobb kedvezményezettje.
A nacionalista PiS azonban német beavatkozási kísérletnek minősítette a programot. A párt szerint a kezdeményezés eladósítaná az országot, és korlátozná a fegyvervásárlási mozgásteret. Nawrocki televíziós beszédében azzal indokolta a vétót, hogy a hitel óriási kamatteherrel sújtaná a jövő generációit.
A Tusk-kormány ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a program kedvezményes kamatozású finanszírozást biztosít.
Emellett kiemelték, hogy az orosz fenyegetés miatt ez elengedhetetlen Lengyelország biztonsága szempontjából. A megvétózott törvény egy állami fejlesztési bankon (BGK) keresztül működő alapot hozott volna létre a források elosztására.
A kabinet most egy már létező, fegyveres erőket támogató alapon keresztül kívánja felhasználni a forrásokat. Ennek szabályai azonban nem teszik lehetővé mintegy 7 milliárd zloty (közel 1,9 milliárd dollár) kifizetését. Ezt az összeget eredetileg a határőrségnek és a rendőrségnek szánták.
Nawrocki egy alternatív javaslatot is előterjesztett, aminek értelmében a lengyel jegybank aranytartalékainak átértékeléséből származó, nem realizált árfolyamnyereséget fordítanák védelmi kiadásokra. A kormány ezt elutasította, mivel szerintük ez késleltetné a beruházásokat. Ráadásul a lengyel jegybank az utóbbi években nem is termelt nyereséget.
Forrás: Reuters
