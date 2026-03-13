Újabb menekültválságtól tartanak Európában, ezúttal az iráni háború miatt

Az amerikai-izraeli-iráni háború egyre jobban aggasztja az európai politikusokat, akik attól tartanak, hogy egy évtizeddel a 2015-ös migrációs válság után, most ismét fel kell készülni a menekültek fogadására. Bár azóta nagyot fordult a hozzáállás, és a migrációs paktummal jóval szigorúbb szabályok lépnek életbe, egy lehetséges népvándorlás komolyan próbára teheti az unió új rendszerét.

Az Európai Unióban egyre többen készülnek arra a lehetőségre, hogy az iráni háború következtében új menekülthullám indulhat el a Közel-Keletről Európa felé. A Politico által megszólaltatott több témával foglalkozó tisztviselő is arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus eszkalációja jelentős lakosságmozgást idézhet elő a régióban.

A jelenlegi helyzetben még nincs jele annak, hogy tömegesen érkeznének menekültek Európába, ugyanakkor a térségben már most is súlyos a helyzet.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet adatai szerint a Közel-Keleten a háború előtt is mintegy 19 millió belső menekült volt, a mostani harcok pedig még nagyobb mozgásokat fognak előidézni, miközben Libanonban például már közel egymillió ember kényszerült elhagyni otthonát.

Az uniós menekültügyi hatóság korábbi jelentése szerint különösen aggasztó Irán helyzete. A mintegy 90 milliós ország akár részleges destabilizációja is „példátlan mértékű” menekültmozgásokat indíthat el. Éppen ezért több tagállam már most arra figyelmeztet, hogy

az EU-nak fel kell készülnie egy esetleges új migrációs válságra.

A helyzet különösen érzékeny időszakban éri az Európai Uniót, a leginkább csak migrációs paktumként emlegetett új szabályrendszer június 12-én lép hatályba hosszú évek utáni egyeztetés eredményeként. Ez jóval szigorúbb határmenti eljárásokat, gyorsabb menedékkérelmi feldolgozást és válsághelyzetekre vonatkozó külön szabályokat vezet be.

A rendszer része egy szolidaritási mechanizmus is, amely gyakorlatilag a fő pontja a magyar kormány kritikájának:

A legtöbb bevándorlót fogadni kényszerülő tagállamoknak a többi országnak kéne támogatni, vagy finanszírozással, vagy a menedékkérők átvételével, vagy egyéb természetbeli hozzájárulással.

Az új rendszert persze a 2015-ös migrációs válság tanulságaként hozták létre, amikor több mint egymillió ember érkezett Európába a szíriai háború elől. Az akkori események sok esetben egymásnak fordították a tagállamokat, ideiglenesen visszaállították a belső határellenőrzéseket, és nehezen tudtak megegyezni a menekültek elosztásáról.

A migrációs paktummal az EU ma mindenképpen felkészültebb, mint 10 évvel ezelőtt, és komolyabban vennék az együttműködést is, de egyes politikusok és szakértők attól tartanak, hogy egy nagyszabású menekülthullám ismét komoly próba elé állíthatja az uniót.

Meglátásukban az új szabálykörnyezet önmagában nem lenne elég egy tömeges migrációs válság kezelésére, és ha milliók indulnának Európa felé, az könnyen újra határzárakhoz és a schengeni rendszer felfüggesztéséhez vezethetne. Éppen ezért sokan úgy látják, hogy az EU számára a legfontosabb lépés a közel-keleti stabilizáció támogatása és a helyben nyújtott humanitárius segítség erősítése lenne.

