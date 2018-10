100 ezer EU-s projekt csúszhat, ha májusig nincs új uniós büdzsé

Gyorsan kellene elfogadni

A Bizottság tehát azért szorgalmazza, hogy mielőbb fogadják el az új keretköltségvetést az állam- és kormányfők, mert különben reális a veszélye, hogy a 2021-es év lényegében elveszik fejlesztések terén, legalább 100 ezer új uniós projekt később tud majd csak elindulni az új ciklusban és ez a gazdasági növekedési pályát is érdemben befolyásolja.

Érdemes egyébként arra is felhívni a figyelmet, hogy éppen egy hónapja vezette le az Európai Tanács általános politikai tanácsának magyar igazgatója, hogy a testület nem látja a tagállamok felől az erős akaratot arra, hogy jövő májusig tényleg elfogadják egyhangúan az állam- és kormányfők a következő uniós költségvetést. Így tehát annak elfogadása átcsúszhat 2019 végére-2020 elejére, így a 2021-es év "elveszhet". A Bizottság legfelső vezetése részéről ma érkező sürgető jelzések ezen háttér miatt nem véletlenek, egyfajta segélykiáltásnak is tűnnek, de ezzel együtt is a politikai realitása csekély annak, hogy még jövő májusig gyorsan megszülessen a végső megállapodás a tagállami vezetők között az új EU-s költségvetésről.

Csúszhat a Magyarország számára veszélyes terv elfogadása is

A Bizottság májusban és júniusban tette közzé a 2020-2027-es költségvetésről szóló részletes javaslatait, és már akkor is azt sürgette, hogy még az Európai Parlament mostani mandátuma alatt, legkésőbb a 2019. május végére tervezett nagyszebeni uniós csúcsig szülessen meg az állam- és kormányfők között a 2021-2027-es költségvetésről a végső megállapodás. Ha ez sikerülne, akkor a büdzsé végrehajtásához kapcsolódó rendeletek 2020 első feléig el tudnának készülni és így 2021-től ténylegesen el tudna indulni az új uniós ciklus megvalósítása az egyes tagállamokban, az Operatív Programok terhére ki lehetne írni a sokféle uniós pályázatot.Ellenkező esetben viszont, ha a büdzsé elfogadása 2019. május utánra csúszik, akkor a folyamatok időigénye azzal a következménnyel járna, hogy megismétlődne a mostani 2014-2020-as ciklus tapasztalata. Akkor az első naptári év lényegében elveszett, nem tudtak elindulni Európa szerte az uniós hátterű fejlesztések, mert a keretköltségvetésről csak 2013 végén tudtak megállapodni a tagállami vezetők egyhangúan. Mostanára egyébként a 7 éves keretköltségvetésnek még mindössze a 22%-át fizette ki a Bizottság a tagállamoknak. 2017 végén ez az arány 16% körül volt, ami lényegesen rosszabb, mint a 2007-2013-as ciklus harmadik évének végén (22%) és ez már jól mutatja, hogy a kései büdzséelfogadás kimutatható késedelmet okoz az uniós költségvetés elindításában is.A magyar kormány egyébként már hónapok óta amellett érvel, hogy a 2021-2027-es költségvetést nem szabad gyorsan "átnyomni" a mostani uniós vezetés mellett, mert a jövő májusi EP-választások úgyis jelentős politikai átrendeződést hoznak majd, így egy új mandátumú Európai Parlament és Európai Bizottság mellett kell egy más hangsúlyokra épülő büdzséről dönteni.Juncker egyébként a beszédében Európa és a tagállami vezetők egységének, összefogásának fontosságára is felhívta a figyelmet és meglepően keményen, de csak általánosságban, országokat, pártvezetőket nem megnevezve ostorozta a populista politikát. Szavai szerint meg kell különböztetnünk "a hülye populistákat azoktól, akik csak nacionalisták", de ezzel együtt határozottan elutasítja mindkét politikai felfogást és azt kérte a konferencia résztvevőitől, hogy ne kövessék egyik irányzatot se.A program keretében előadást tartott a 2020 utáni EU-s költségvetési javaslat főbb kereteiről Kadri Uustal, az Európai Bizottság regionális politikai főigazgatóságának a programok jobb megvalósításáért felelős egyik vezetője is. A Portfolio rákérdezett nála, hogy hogyan áll annak a jogállamisági keretrendszernek a kidolgozása, amelyet szintén a Bizottság javasolt májusban és a 2020 utáni EU-s költségvetés kapcsán lépne hatályba (ha minden tagállam elfogadná). A terv értelmében súlyos jogállamisági problémák esetén minden uniós forrás kifizetését felfüggeszthetné a Bizottság az adott tagállam felé és ezt csak négyötödös többséggel lehetne leszavazni az Európai Tanácsban. Május óta egyébként erről az öt pillérre épülő jogállamisági kritériumrendszerről nem nagyon hallani semmit, amit azzal indokolt az uniós illetékes, hogy az ilyen politikailag érzékeny kérdésekben a keretek kidolgozása mindig jelentős részben függ attól, hogy az uniós soros elnökséget betöltő ország mennyire szorgalmazza ezt. Július óta Ausztria a soros elnök, és a tapasztalatok szerint ők nem nagyon szorgalmazták ezt - jegyezte meg.Érdemes hozzátenni: januártól Románia lesz a soros elnök, ahol mostanában szintén fokozott jogállamisági kifogásai vannak a Bizottságnak, így esélyes, hogy ez a kérdés a román elnökség alatt is tolódni fog. Kadri Uustal azonban hangsúlyozta, hogy a jogállamisági kritériumrendszer és a 2021-2027-es költségvetési keretek véglegesítésének valójában párhuzamosan kellene haladnia, hiszen mindkettőben végülis egyhangú döntés kell majd az állam- és kormányfők részéről. Mindez a háttér egyébként afelé mutat, hogy Magyarországnak egyelőre nem különösebben kell aggódnia emiatt a Bizottság által "bedobott" jogállamisági feltételrendszertől, mert annak elfogadása is jó eséllyel 2019 tavasza utánra csúszik.