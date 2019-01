17 tagállam ellenzi a vidékfejlesztési EU-források 2020 utáni csökkentését

Az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint az ülésen 17 tagállam állt ki közös nyilatkozatban a vidékfejlesztési források legalább jelenlegi szinten történő megtartása mellett.Nagy István szerint az ágazati kihívások kezeléséhez, a magyar gazdák versenyképességét biztosító beruházási támogatások megőrzéséhez elengedhetetlen, hogy a következő pénzügyi időszakban is megfelelő nagyságú uniós források álljanak rendelkezésre. A 2021-2027-es uniós költségvetés részleteiről, a Magyarország számára körvonalazódó jelentős forrásvágásról korábbi elemzéseink:A Közös Agrárpolitika (KAP) jövőbeni szabályaira tett javaslatában az Európai Bizottság az eddigieknél is magasabb követelményeket ír elő a gazdák számára, amit a javasolt forráscsökkenéssel együtt a tárcavezető nem tart kivitelezhetőnek. A miniszter szerint nem lehet többet kérni a gazdáktól úgy, hogy közben csökkentik a támogatásaikat, ráadásul a jelenleginél bonyolultabb szabályrendszerben.Közölte azt is, hogyAz ülésen a mezőgazdasági miniszterek folytatták a vitát az új KAP végrehajtásának részletszabályairól is. Magyarország csak olyan megállapodást tud elfogadni, amely valódi egyszerűsítést jelent majd a gazdák számára. Egyszerű szabályok szükségesek, hogy a gazdák a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben juthassanak hozzá az őket megillető támogatásokhoz - fűzte hozzá Nagy István a közlemény szerint.A mezőgazdasági miniszterek várhatóan 2019 őszéig alakíthatják ki közös álláspontjukat az új KAP részletszabályairól - közölte az AM.