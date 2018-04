Bejelentették! Brüsszel valóra váltaná a magyar kormány rémálmát

a tagállamok bírósági rendszerének függetlennek kell lennie a kormányoktól és ez "elengedhetetlen feltétele" lenne a 2020 utáni EU-s kifizetések folyósításának

Így tehát ezek folyamatok éppen azt a helyzetet fokoznák, amire hivatkozva 2020 után nem fizetné ki az EU-pénzeket a Bizottság.

Az már hetek óta ismert volt, hogy a Bizottság május 2-re előrehozta a 2021-2027-es uniós költségvetésről szóló hivatalos javaslatának közzétételét (ami után elindul a tagállamok közötti ádáz vita a részletekről, majd várhatóan 2020-ban egyhangú döntéssel elfogadják a kialkudott kereteket). Korábban hosszú hónapokig két változat futott: 1. jogállamisági feltételekhez kötik a kifizetéseket, 2. mégsem kötik ezekhez, mert nem lehet megcsinálni objektív, minden tagállam számára elfogadható módon. A jelek szerint a Bizottság az első változat mellett dolgozza ki a 2020 utáni büdzsé kereteit. Ehhez egyébként a február 23-i informális EU-csúcs eredménye (nem volt olyan parázs vita róla, mint várták), meg is adta a felhatalmazást és előtte pár nappal Angela Merkel német kancellár is az első változat mellett tette le "voksát".



Fontos, hogy ez csak a Bizottság javaslata, az igazán fajsúlyos kérdések majd az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanácsban, a legfőbb politikai szinten dőlnek el, és lehet, hogy a 2020 utáni EU-költségvetés ügyét összekötik a menekültbefogadási rendszer témájával is. Ez márcsak azért is előfordulhat, mert Öttinger jelzése szerint a migráció (és az ebből következő kiadások) horizontálisan a költségvetés egészébe beépülnek majd 2020 után, és hogy a Bizottság eleve úgy kalibrálja majd a kiadási szinteket, hogy a Frontex, a külső határőrizeti ügynökség, állománya a következő években a jelenlegi 1200 főről több ezer főre nőhet.

Mi is volt februárban és azóta?

Az Európai Bizottság olyan terven dolgozik, miszerint- számolt be a Bruxinfo a helyi berlini sajtónak tartott mai Öttinger-eseményről. A hivatalos brüsszeli javaslatot május 2-án be is jelenti majd a Bizottság.A büdzsé felelősének érvelése szerint az uniós költségvetés felhasználása során számos jogi vita merülhet fel, amelyek elbírálásában főszerep juthat a bíróságoknak. Márpedig az EU-nak képesnek kell lennie a szabálytalanul vagy csalás lévén elköltött pénzek visszakövetelésére, ami pártatlan és független bíróság (ahogy ő fogalmazott, független harmadik hatalom) meglétét feltételezi.Az uniós biztos hangsúlyozta:, akikkel 2,5 éve szinte parttalan vitákat folytat a Bizottság a bírósági rendszer korábbi átalakítása miatt, de mégis van ennek ilyen üzenete. Ebből a szempontból nem lényegtelen: a lengyelek ellen már zajlik az uniós atombombaként nevezett 7-es cikkely szerint eljárás a jogállamisági problémák miatt, amit a Bizottság indított. Érdemes emlékeztetni rá, hogyaz Európai Parlamentben, amelynek jelentéstervezete szintén kimondta: a jogállamisággal bajok vannak és éppen ma szivárgott ki a magyar sajtóban, hogy az igazságügyi tárca alá vonnák valahogy a magyar bírósági rendszert.Öttinger arról a Magyarország számára szintén kedvezőtlen kilátásról is beszélt, hogy, igaz ez nem feltétlenül jelentene nominálisan markáns vágást. Az uniós biztos a Bruxinfo szerint 6%-os vágásról beszélt az agrárkasszánál, miközben a lap 10%-os vágási tervről tud.Öttinger jelzése szerint a Brexit miatt 2020 után kialakuló évi 12-14 milliárd eurós költségvetési lyukat és az új feladatok miattiköltségvetési megtakarításokból és megemelt tagállami befizetésekből próbálnák fedezni. A februári költségvetési vitaindító anyaggal összhangban megerősítette, hogy a Bizottság az Easmus + nevű csereprogramra fordított költségvetési források megduplázását és a Horizon 2020-at követő kutatási és innovációs programra jutó források 40-50 százalékos növelését fogja javasolni.Öttinger korábbi jelzése szerint az EU-s költségvetés kiadási főösszege az együttes GNI 1,1-1,2 százalékára emelkedhet a jelenlegi 1 százalékos plafonról. Ha a 7 éves uniós költségvetés keretösszegét 15%-kal megnöveljük, az 1250 milliárd eurót ad ki, amelynek 60%-a 750 milliárd eurót jelent, ez pedig alig kevesebb, mint a mostani keretösszeg 70%-a, ami 760 milliárd euró.Ahogy korábban már jeleztük, a kohéziós források területi leosztásánál, a jogosultsági feltételeknél vannak olyan tervek, amelyek kedvezőek, illetve kedvezőtlenek lennének például Magyarországnak.A februári informális EU-csúcs előtt három egymást követő napon a magyar és a lengyel kormány több ijesztő jelzést is kapott a német kormány legfelső szintjeiről, részben éppen Öttingertől, aki egyébként Angela Merkel kancellár szoros szövetségese is a CDU-ban.Előbb a német kormányzati álláspont szivárgott ki a 2020 utáni tervekről (összekötnék a menekültbefogadás és a regionális politika kérdését, az alapfeltétel pedig a jogállamiság lenne a 2020 utáni pénzek kifizetésénél), másnapi beszédében Merkel tényleg bemondta , hogy aki több menekültet fogad be, az több EU-pénzt kapjon (feltételesség). Aztán Günter Öttinger küldött erős figyelmeztetéseket Magyarországnak és Lengyelországnak, igaz, ő inkább a jogállamiság meglétére helyezte a hangsúlyt.Aztán, hogy 2020 után politikai feltételekhez, így a jogállami elvek tiszteletben tartásához vagy menekültek befogadásához kössék-e az uniós kifizetéseket a tagállamoknak. A csúcstalálkozót értékelve Donald Tusk tanácsi elnök azt mondta: Az azóta már megbukott, szlovák kormányfő azonban a felszólalók közül az első között kerek-perec elutasította a politikai feltételek támasztását az uniós költségvetéssel kapcsolatban, és bár arról nem lehet tudni, hogy hasonlóan tett-eis, a magyar pozíció is elutasító., új lengyel miniszterelnök ezzel szemben azzal a feltétellel elfogadhatónak nevezte például a jogállami elvek betartatásának összekapcsolását a kifizetésekkel, ha ennek megítélése objektív elveken alapulna.sajtótájékoztatóján maga is idézte a lengyel kormány álláspontját, annak szemléltetésére, hogy a vita kevésbé volt késhegyre menő ebben a kérdésben, mint amire előzőleg számítani lehetett. Lengyel források mindezt azzal egészítették ki, hogya csúcstalálkozó kapcsán jelezte: bár szóba került, de nem alakult ki vita arról a német javaslatról, amely szerint a strukturális támogatások elosztási szempontjaiban annak is tükröződnie kellene a jövőben, hogy egyes tagországok mennyire veszik ki a részüket a menekültválság közös kezeléséből (aki több menekültet fogad be, az több pénzt kapjon), illetve betartják-e a jogállamisági elveket.francia elnök a találkozót követően kijelentette: nyilvánvaló, hogy az uniós strukturális alapoknak nem kell támogatnia azokat az országokat, amelyek nem tisztelik az uniós alapszerződésben foglaltakat.a korábbi lengyel bírósági reformmal kapcsolatos problémák rendezéséről (ott az igazságügyi tárca alá vonták a bíróságok igazgatását, illetve az Alkotmánybíróságban is voltak kényszernyugdíjazások), csak kis engedményeket tettek a lengyelek. Feltehetően ezek, illetve a magyarországi brüsszeli tapasztalatok is, hogy a jogállamisági feltételekhez, illetve a menekültbefogadási szempontokhoz igazítsák a pénzek elosztási szabályrendszerét. A részleteket tehát majd május 2-án ismerjük meg.