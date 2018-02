EU-pénzek: nem úgy kell érteni a durvának tűnő német tervet

A brüsszeli lap szerint az igaz, hogy az EU-csúcsot megelőző hétfői serpa-ülés időnként szenvedélyes vitája felfedte, hogy milyen mélyek az ellentétek a tagállamok között például a kifizetések különböző feltételekhez való kötésének kérdésében. A lap szerint "jelentős számú tagállam" szorgalmazta, hogy legyen kapcsolat a költségvetési kifizetések és a jogállami elvek, a működő igazságszolgáltatási rendszerek, illetve a menekültek befogadása között.A cikk szerint ezt nem feltétlenül úgy kell érteni, hogy Berlin a migránsok befogadásától tenné függővé a jövőben a felzárkóztatási források folyósítását. A hétfői vitát figyelemmel kísérő Bruxinfo-források szerint ennél árnyaltabb a konfliktus. Először is rámutatnak arra, hogy a jogállami elveket nem csak tagországok vonatkozásában, de uniós szinten is tiszteletben kell tartani. Ez pedig az ő olvasatukban azt jelenti, hogy a jogállami problémák rendezésének megvan a Szerződés által rögzített megfelelő kerete, ez pedig a 7-ik cikk szerinti eljárás.Másrészt "a megvonjuk a pénzeket" fenyegetésnek lehet egy szelídebb és békésebb formája. Ez azt jelentené, hogy az ezzel az érvvel előrukkoló németek és más országok még inkább a kohéziós politika fókuszába emelnék a migráció kezelését, például a menekültek és bevándorlók társadalmi beilleszkedését, egyfajta belső átrendezést végrehajtva a kohéziós büdzsén belül. Ennélfogva a Bruxinfo forrásai szerint a menekültek áthelyezésében való részvétel megtagadásának pénzügyi szankcionálását nem szó szerint kell érteni, még ha vannak is olyan gazdagabb országok, amelyek ezzel fenyegetőznek.A cikk két további fontos információja:Kész tény tagállami körökben, hogy túl gyors a Bizottság azon felpörgetett terve, hogy a 2020 utáni EU-költségvetést 2019 tavaszáig fogadják elNégy-öt ország (Hollandia, Svédország, Ausztria, Dánia és kevésbé egyértelműen Finnország) tényleg nem hajlandó többet befizetni a közös kasszába a Brexitből eredő költségvetési lyuk befoltozása érdekében. Ők nagyjából-egészében maradnának a status quo-nál, miszerint a kiadások főösszege a nemzeti össztermék (GNI) 1 százalékán kell, hogy maradjon.A lap információi szerint a dánok és a hollandok ellenzik legkategorikusabban a költségvetési források és a befizetések növelését. A németek ezzel szemben készek növelni a büdzsét és a hozzájárulásaikat, cserébe több és szigorúbb feltételhez kötnék a kifizetéseket.