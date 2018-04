Három rossz hír szivárgott ki Brüsszelből Magyarország számára

Magyarország a 2014-2020-as uniós ciklusban összesen 34,5 milliárd eurónyi EU-forrásra jogosult, amelyből 22 milliárd eurót tesz ki a Kohéziós Alap forrása, illetve 8,8 milliárdot az agrárkassza két pillérében érkező forrás. Ha semmi más nem változna (erős feltételezés, mert új célkitűzései is lesznek a Bizottságnak, ahonnan kaphatnánk pénzt), akkor ezek rendre 6-10%-os vágása együtt 1,85, illetve 3,1 milliárd eurónyi EU-forrás elvesztését jelentenék és ezt nyilván tetézné az, hogy a Kohéziós Alapnál a szociális dimenziók is bejönnének az elosztási képletbe a dél-európai országok megsegítése érdekében. Amennyiben a Kohéziós Alapnál a torta vágása és az átirányított források miatt a mostani 22 milliárd euróról például 15 milliárd euróra esne a 2021-től elérhető magyarországi keret és az agrárkasszát is 10%-kal vágnák, de közben minden más változatlan maradna (erős feltételezés!), akkor az azt jelentené, hogyAzt is érdemes figyelembe venni, hogy mindezzel párhuzamosan a magyar állam által évente a közös büdzsébe befizetendő összeg is nőne ( a magyar felajánlás szerint a GNI 1%-áról 1,2%-ára, de mi most csak 1,1%-kal számolunk). Jelenleg évi kb. 1 milliárd eurót fizet be Magyarország "tagdíjként" döntő részben a GNI mutató alapján, de mivel maga a bázisnak tekintett GNI összeg is nő és ennek befizetett aránya is, így durva becslésünk szerintEz azt jelentené, hogy minden egyéb tényező változatlansága esetén (szintén erős feltételezés!) Magyarország 2021-2017 között