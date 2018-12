Hivatalosan is lemondott Brüsszel az új EU-büdzsé jövő májusi elfogadásáról

Ha a 2019. május 9-i nagyszebeni csúcstalálkozóig a lehető legnagyobb előrehaladást érjük el a jövőbeli hosszú távú költségvetésre vonatkozóan, az lehetővé tenné, hogy az Európai Parlamenttel szoros együttműködésben legkésőbb 2019 októberéig teljes körű és átfogó, számadatokat is tartalmazó megállapodás szülessen az Európai Tanácsban.

A Bizottság a december 13-14-i EU-csúcs elé időzített, ma kiadott kommunikációs anyaga azt szorgalmazza, hogy az állam- és kormányfők most adjanak politikai iránymutatást a jövőbeli hosszú távú költségvetés legfontosabb jellemzőiről (így a Bizottság által május-júniusban nyilvánosságra hozott 2021-2027-es költségvetési tervében feszegetett irányokban), mert ez lehetőséget biztosítana arra, hogy haladni lehessen a részletek kidolgozásával. Aztán az anyag tartalmazza ezt a mondatot is:Lényegében tehát elismeri azt a Bizottság, hogy a végső kereteket nem lehet elfogadni a nagyszebeni uniós csúcsig, így majd az új Európai Parlament és az új Európai Bizottság mandátuma alatt lehet csak azokat véglegesíteni. Az új céldátumot is "kijelöli" a Bizottság és ezt az alábbi menetrendi grafikában is rögzíti: jövő év végéig lenne ideális a végső számadatokkal megtámogatott alku megszületése.

A késlekedve elfogadandó új uniós költségvetés Magyarországnak is kihívásokat okozna, hiszen a mostani ciklus pénzköltésének döntő része már 2020-ig megtörténik, így félő, hogy kialakul egy akár 2-3 évig tartó uniós forrásínséges periódus a magyar gazdaságban, ami a gazdasági növekedési ütemet is visszaveti. Erről a témáról az alábbi cikkeinkben részletesen is írtunk:

Arról, hogy milyen vitás kérdések merültek fel a tagállami szakminiszterek minapi első hivatalos tanácskozásán, ami a 2021-2027-es büdzséről szólt, ebben a cikkben írtunk:A Bizottság egyébként a mielőbb elfogadandó 2021-2027-es költségvetéshez a már korábban is hangoztatott érveket is hozzátette: így nem szenvedne ismét késedelmet az új uniós ciklus elindítása, azaz 2021. január elsejétől valóban meg tudna kezdődni a ciklus végrehajtása, és nem halasztódna mintegy 100 ezer uniós projekt megkezdése.