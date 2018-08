Hozzányúlt a kormány két EU-s programhoz

az 1337/2018. (VII. 25.) számú határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 3. számú módosítását hagyta jóvá,

az 1338/2018. (VII. 25.) számú pedig a 2014-2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program (VP) módosításáról szólt.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 3. számú módosításának keretében a kiváltással érintett gyermekvédelmi és szociális férőhelyek esetében a 2018-ra vonatkozó részcél értéke 2 500-ról 1 500 főre csökkent. Ennek az oka az, hogy az EFOP 2.2.2.-es kiírás tervezése és megjelenése óta felmerült társadalmi visszajelzések illetve pontosító javaslatok miatt felülvizsgálatra kerültek a benyújtott projektjavaslatok. Ennek keretében a kiváltással érintett személyek, körülmények javítása és a minőségi javítás érdekében széles körű egyeztetéseket bonyolítunk az érdekelt célcsoportok képviselőivel annak érdekében, hogy az érintett fogyatékos emberek jobb, önálló életvitelüket leginkább segítő körülmények közé tudjanak kerülni, még a kötelező minimum feltételeken túl is, tehát a puszta megfelelésen túli javító szándékról beszélhetünk.



Nem történik változás a cél vonatkozásában, tehát a kedvezményezettünk a 2.2.2-es projekt esetében ugyanannyi ember számára kíván közösségi alapú lakhatási körülményeket és szolgáltatásokat biztosítani.

Több pénz az óvodáknak

Közben az EMMI tegnap arról Közben az EMMI tegnap arról adott ki közleményt , hogy a kormány az ideinél mintegy 4,5 milliárd forinttal több támogatást biztosít az óvodák fenntartóinak a jövő évi költségvetésben. A többletforrás a működési támogatások emelése mellett lehetővé teszi majd az eddiginél hatékonyabb egészséges életre való nevelést, az intézmények szakmai programjának bővítését, a nemzeti értékeink, hagyományaink megőrzését, a meglévő terek bővítését, az udvari játékok korszerűsítését, amelyek mind-mind a gyermekek egészséges fejlődését szolgálják.

Két szűkszavú kormányhatározat jelent meg a július 25-i Magyar Közlönyben:Az előbbi (EFOP) módosítás hátteréről most az illetékes Emberi Erőforrások Minisztériuma Sajtó- és Kommunikációs Főosztálya küldött számunkra információkat. A VP módosítása kapcsán egyelőre nem érkezett visszajelzés a Miniszterelnökség Vidékfejlesztési Államtitkárságáról.Az EFOP második módosítása tavaly ősszel történt meg, az akkori változat itt érhető el és amint annak 12.2. fejezetében az eredményességmérési keret résznél látható: "A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása" teljesítmény indikátornálMost az EMMI alábbi tájékoztatásának lényege az, hogyA 2023-ra vállalt összesen 10 ezer fős indikátorszámban azonban ezzel együtt sem történt módosítás.Amint jeleztük, a VP módosításának hátteréről a Miniszterelnökséget is kerestük, de egyelőre nem érkezett válasz. A VP legutóbbi módosítása a tavaly őszi kezdeményezés alapján (főként a Rövid ellátási Lánc és a minőségrendszerek intézkedések voltak érintettek) idén januárban történt meg, az akkor elfogadott állapot szerinti OP itt érhető el. A pályázati adatbázis aktuális állása alapján 1408 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett be a 7 évre szóló (310-es euróárfolyam mellett kalkulált) 938 milliárd forintnyi pályázati keretre. A kormány által más Operatív Programokban is engedélyezett pályázati kerettúlvállalás miatt az EFOP-ban eddig 980 milliárd forintnyi támogatási igényt hagytak jóvá 5221 darab projektre, és 582 milliárdot fizettek ki 4961 darab projektre.az adatszolgáltatás egyelőre nem teljes körű informatikai okok miatt, de a fenti linken elérhető adatbázis azt mutatja, hogy a 7 évre szóló (310-es euróárfolyam mellett kalkulált) mintegy 1294 milliárd forintnyi pályázati keretre 1913 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett be. Ezek közül 771 milliárd forintnyi támogatási igényt hagytak már jóvá 69 ezer 338 darab projektre, és ezek között 111 milliárd forintot fizettek ki 57562 darab projektre történt kifizetés. A VP-ben az előlegkifizetés jóval szigorúbb uniós szabályok mentén történik (biztosítéknyújtás), mint a többi OP-ben, ezért is ilyen alacsony ebben az OP-ban egyelőre a kifizetés.