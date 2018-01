Kevesebb EU-s pénzzel fenyeget minket a német vezető, Szijjártó gyorsan visszaszólt

Megengedhetetlen a magyar és lengyel stratégia Schultz szerint

Ne fizessenek be annyit a németek

Németország nem teheti meg, hogy továbbra is "befizeti a megszokott összegeket a (közös) költségvetésbe, ha a legfőbb haszonélvezők, mint Magyarország vagy Lengyelország semmivel sem akarnak hozzájárulni a menekültek befogadásához".

Schultz javaslata új, eddig ugyanis jórészt a most futó 2014-2020-as ciklusból megszerezhető forrásokon keresztül igyekezett nyomást gyakorolni Magyarországra a menekültválság kérdésében, illetve a kifizetések jogállamisági feltételekhez kötését szorgalmazta. Az, hogy konkrétan kevesebb német befizetést szorgalmazott az EU következő közös kasszájába, kedvezőtlen üzenet Magyarországnak (is), hiszen Schultz már a német koalíciós tárgyalások küszöbén áll, a német kampányon tehát már túl vagyunk.

Szijjártó rögtön visszaszólt

Erről a reményről azonban végérvényesen bebizonyosodott, hogy alaptalan volt. Martin Schulz az alapvető tényekkel sincs tisztában. Pozíciója ugyanakkor kényelmes, hiszen egy olyan ország polgára, amely élvezi annak előnyeit, hogy Magyarország komoly erőfeszítésekkel, az európai jognak érvényt szerezve védi a schengeni övezet külső határát. Martin Schulz tehát a valamennyi német polgárt is védő Magyarországot gáncsolja hátulról folyamatosan

Az MTI összefoglalója szerint Martin Schulz, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöke a Bild című német lapnak elmondta, hogyA minap járt Budapesten az új lengyel kormányfő és Orbán Viktor magyar vezetővel együtt megállapították, hogyTegnap egyébként elindult Magyarország ellen az átmeneti elosztási kvóta be nem tartása miatti európai bíróági per.Schultz szavai szerint- mondta az SPD elnöke. Arra a kérdésre, hogy nem nemzeti hatáskörről van-e szó, azt mondta, hogy Orbán Viktor "veszélyes logikája" két következményhez vezetne, az egyik az "európai menekültpolitika vége", a másik pedig az, hogy továbbra is Németország viselné a legnagyobb terhet.Hozzátette, hogyországának "csupán 1920 menekültet kellene befogadnia", de őt "nem érdekli az EU-s jog".Kiemelte: elvárja Horst Seehofer bajor miniszterelnöktől, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnökétől, hogy, valamint a sajtó- és a véleményszabadság területén.Martin Schulz az EU következő többéves pénzügyi keretének kialakításáról szóló tárgyalásokkal kapcsolatban kijelentette:- fogalmazott Martin Schulz, hozzátéve, hogy az EU "jogközösség, és nem szupermarket, ahol mindenki a kedvére válogathat".Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek úgy fogalmazott: azt remélték, hogy Martin Schulz valóságérzékelése visszatér azzal, hogy ő maga visszatért "a brüsszeli buborékból a német valóságba".- jelentette ki a miniszter. Hozzátette: az Európai Unió és a schengeni övezet külső határának megvédésére Magyarország mindeddig egymilliárd eurót költött."Az Európai Bizottság ennek az összegnek még a részleges megtérítését is megtagadta, holott a magyar határvédelem Németország és az egész Európai Unió megvédését is szolgálja.- emelte ki Szijjártó Péter. Hangsúlyozta: Magyarország minden menekültet befogad a nemzetközi jog előírásai alapján, de határozottan elutasítja a gazdasági célból érkezők és illegális bevándorlók befogadását. "Mindezekkel Magyarország sokkal nagyobb terhet vállal, mint amit a teljesen ésszerűtlen kvóták jelentenének" - szögezte le.A külgazdasági és külügyminiszter megjegyezte: "Magyarország soha nem engedett annak a csábításnak, hogy a jogi káoszt és az anarchiát ünnepelje, mindig tiszteletben tartotta az európai jogot". "Ugyanakkor azt is leszögezzük, hogy a közép-európai országok, köztük hazánk is visszautasítja Martin Schultz birodalomépítési terveit, és továbbra is a kiáll az erős, szabad európai nemzetekre épülő erős Európai Unió mellett" - fogalmazott Szijjártó Péter.