Kiszivárgott egy meredek terv: Brüsszel elvenné az EU-pénzeket Budapesttől

Egy tavaly májusi német kormányzati anyag még arra tett javaslatot , hogy, ne csak a 90%-os fejlettség alattiak. Emellett arra is javaslatot tett az anyag, hogy az uniós átlagtól való elmaradás függvényében lineárisan határozzák majd meg az elérhető források méretét, azazEz a terv egyrészt azt jelentette volna, hogy a 7 magyar régióból 4 biztosan jelentős forrásokra lett volna jogosult 2020 után is, mert az EU 20 legszegényebb régiójának egyike (45-50% körüli fejlettséggel). Másrészt azt is jelentette volna, hogy a gyorsan fejlődő Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl is jókora forrásokra lett volna jogosult és Pest megye közigazgatási szétválasztása mellett

Ehhez képest a 2020 utáni EU-költségvetésről szóló informális EU-csúcs előtt három héttel egy olyan értesülés szivárgott ki a német Handelsblattban EU-s diplomatákra hivatkozva, ami a fentieknek teljesen szembe menne. Az értesülés szerint ugyanis az Európai Bizottság bevezetné azt a szabályt, hogy nem kaphat pénzt az öt strukturális és beruházási alapból olyan tagállam, amelyben az egy főre jutó jövedelem meghaladja az EU-s átlagot.

Jelenleg nagyon sok pénz folyik Kelet-Európába, miközben sok tagállam még csak nem is elégedett a juttatásokkal. Megkérdőjelezik sokan, hogy a pénz a megfelelő címzetthez jut egyáltalán, miközben Nyugaton arra panaszkodnak, milyen antidemokratikusak a keletiek. Erre gombot kéne varrni.

Lehet, hogy valakinek ez nem tetszik, de ebben a kérdésben erős nézetkülönbség van köztünk Orbán Viktorral.

Érdemes megjegyezni, hogy a strukturális és kohéziós támogatások gazdagabb régióktól való megvonása első ránézésre durva lépésnek tűnik, de nem tudjuk, hogy mi a teljes kép, addig viszont ezt a sztorit is csak a zavaros híráramlás egyik felvonásának érdemes tekinteni. A Bizottság ugyanis azt is tervezi, hogy egy külön eurózónás költségvetést is létrehoz a nagy EU-s büdzsén belül és annak különböző támogatási sorain keresztül elvileg érdemben kompenzálni tudja a gazdagabb régiókat is. Sőt a kutatás-fejlesztési és innovációs program forrásait nominálisan is növelni akarja Brüsszel 2020 után, márpedig ebből (a Horizont 2020-ból) eddig messzemenően a gazdagabb nyugati régiók profitáltak jobban. A nagy kép majd a februári informális EU-csúcs után fog tisztulni valamelyest, illetve akkor, amikor a Bizottság májusban közzéteszi a hivatalos költségvetési javaslatát.

A német újságírók mindenesetre hozzátették: egyáltalán nem biztos, hogy meg lehet valósítani a Bizottság fenti elképzelését, mert a gazdagabb tagállamok is sok pénzt szereznek a strukturális és beruházási alapokból.

Hasonló irányba mutatott az Európai Bizottság tavaly őszi kohéziós jelentése. Az elemzés azt állapította meg , hogy mivel számos, az uniós átlaghoz közeli fejlettségű régióban lelassult, vagy megállt a fejlődés, és így sérülékenyebbé váltak a globalizációs kihívásokra, ezértBár az MTI összefoglalója végig tagállamokra utal, de erős a gyanúnk, hogy ez a korlátozó szabály valójában az egyes statisztikai régiókra lenne érvényes. Emellett fontos, hogy a mostani értesülésben egy főre jutó jövedelemről van szó, nem pedig a fenti és lenti ábrában bemutatott egy főre jutó GDP-alapú besorolásról. lap szerint mindenesetreEzzel hét év alatt nagyjából 100 milliárd eurót (mintegy 31 ezermilliárd forint) lehetne megtakarítani.A gazdagabb tagállamokkal szembeni lépésre (megszorításra) elvileg az Egyesült Királyság távozása és az új EU-s feladatok, köztük a külső határ védelmének forrásigénye miatt lenne szükség. A lap szerint a kiadásokat - és így köztük a strukturális és beruházási támogatásokat - akkor is csökkenteni kellene, ha(mint ahogy azt most a legtöbb tagállam, köztük Németország, kilátásba helyezte - szerk.), márpedigEhhez képest is új információ, amit az osztrák kancellár a minapi Orbán Viktorral folytatott találkozó után kijelentett. A mai Der Standardnak adott interjúban a hvg.hu összefoglalója szerint a kelet-közép-európai országok felé- mondta Sebastian Kurz. Ez azt jelenti, hogy- kérdezte a lap újságírója. Erre az osztrák kancellár úgy reagált:Visszatérve a Handelsblatt értesülésére: a cikk szerintmert a Brexit éves szinten nagyjából 10 milliárd eurós lyukat üt az uniós költségvetésen, emellett pedig új feladatokat is kell finanszíroznia a büdzsének: a kibővített Erasmus ösztöndíjprogramra hét év alatt 60 milliárd eurót kellene fordítani, a tervezett új EU-s határvédelmi szervezetre pedig 150 milliárd eurót.Németország például a 2014-2020-as ciklusban nagyjából 20 milliárd euróhoz jut, és a pénz legnagyobb részét az ország keleti részének, a volt NDK területének felzárkóztatására fordítja. Egyedül Szászország kétmilliárd eurót kap, de még a leggazdagabb, nyugati tartományok, köztük Bajorország és Baden-Württemberg is százmillió eurós nagyságrendű támogatáshoz jutnak a közösségi alapokból - írta az üzleti lap.Az alábbi ábra az egy főre jutó, vásárlóerő-paritásos GDP alapján mutatja be, hogy az egyes uniós régiók hogyan álltak 2015-ben az EU-átlaghoz képest. Amint látható:éppen ezért is kap a közigazgatásilag most még nem szétválasztott Pest-megye kevés EU-pénzt ebben a ciklusban.