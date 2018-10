Küzd az EU-pénzek jogállamisági feltételekhez kötéséért az uniós biztos

egyes tagállamok túl magasnak tartják a Brüsszel által a kiadások főösszegének javasolt felső határt

mások ellenzik az agrárpolitikai költségvetés bármiféle megnyirbálását (a Bizottság javaslata a biztos szerint 5 százalékos csökkentést ajánl, ami reál értelemben 15% feletti vágást jelenet)

megint más tagállamok nem hívei a kutatásra fordítandó keret jelentős megemelésének, főleg azért, mert úgy érzik, versenyhátrányban vannak ezen a területen a fejlettebb centrumországokkal szemben.

olyan tagállamok is vannak, amelyek az uniós intézmények adminisztratív költségein spórolnának.

Ez továbbra is nagyon fontos és én személy szerint küzdeni fogok érte

Október 12-én volt Brüsszelben egy nagyszabású konferencia a 2020 utáni uniós keretköltségvetés fő irányairól és ezen beszédet tartott Günter Oettinger, a költségvetésért felelős uniós biztos is. Ezen beszéd lényegéről számolt be cikkében a Bruxinfo , miszerintElismerte:, hogy a decemberi EU-csúcson már érdemben tudjanak ezzel foglalkozni az állam- és kormányfők, azaz addigra a Brexit ügye már megoldódjon és ne vigye el a figyelmet. A lap megjegyzi: az uniós biztos most már megengedőbben nyilatkozott a 2021-2027-es büdzsé elfogadásáról: a jövő májusi EP-választások előtt beérné azzal, ha a 2021 és 2027 közötti időszak fő költségvetési paramétereit rögzíteni tudnák, és azzal, ha a források lehívásához szükséges különböző szektorális szabályozásokat utólag, 2020 vége előtt elfogadnák.Ha felmerültek kritikák, azok szerinte a javaslat különböző elemeit érintik és egyes tagállamok eltérő érdekeit tükrözik elsősorban.A beszéd alapján az is világos, hogy az uniós biztos továbbra is nagy jelentőséget tulajdonít az uniós kifizetések feltételekhez kötésének, különös tekintettel a Bizottság által javasolt jogállami fékre, aminek értelmében a testület kezdeményezhetné a kifizetések felfüggesztését vagy csökkentését, amennyiben egy tagállamban sérülnének a jogállamiság elvei.- jelentette ki Oettinger. Azt is hozzátette:mert szerinte elengedhetetlen, hogy a pénzek elköltését övező esetleges jogi vitákat olyan bíróságok bírálják el, amelyek függetlensége iránt nem merülhet fel semmilyen kétség.