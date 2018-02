Májusi EU-s pénzesővel számol a kormány

cikk összegzi a múlt év végi állapotot, miszerint addig összesen 544 EU-s pályázati felhívást írtak ki, 9590 milliárd forintnyi értékben, ami a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklusban elérhető támogatási keret 107 százaléka. Tavaly december végéig összesen 8614 milliárd forint elköltésére vállaltak kötelezettséget a hatóságok, aminoha a hivatalos cél "csak" 85% volt. Az Európai Bizottság hivatalos adatbázisa ennél kissé alacsonyabb, 94%-os tavaly év végi kötelezettségvállalási arányt mutat, de az eltérő számok mögött eltérő vetítési alap is lehet.

Ez azt is jelenti, hogy a 7 évre szóló keretnek Magyarországon a 45%-át már kifizették a hatóságok, de Brüsszelből még csak a 17%-a érkezett meg év végéig, így messze nálunk nyílt ki a legjobban a két pénzáramlás közötti különbség a régióban, ami a tavalyi évi pénzforgalmi államháztartási hiány 2000 milliárd forint körülre (a GDP 5%-a felettre) ugrásában jól ki is ütközött.

2017. december 31-ig 299 839 pályázatot nyújtottak be idehaza, 12 744 milliárd forintnyi támogatási igénnyel.A cikk azt is kiemeli, hogyA 7 évre szóló keretnálunk 107%-os volt, míg a cseheknél 98%-os, a lengyeleknél 92%-os, a szlovákoknál pedig csak 78%-os. Aza 7 éves kerethez képest nagyon kilóg felfelé, hiszen nálunk a 142%-os arány mellett a cseheknél 95%-os, a lengyeleknél 93%-os, a szlovákoknál pedig csak 78%-os volt (azaz a három másik országban az igénylések lényegében a meghirdetett keretig futottak fel, nincs túligénylés). Aa 7 éves kerethez képest nálunk 86%-os a cikk szerint, a cseheknél 44%-os, a lengyeleknél 56%-os, a szlovákoknál pedig csak 34%-os.Az összevetés szerint míg itthon a7 évre szóló keret 45%-a volt már tavaly év végén, addig ugyanez az arány a cseheknél még csak 15%-os, a lengyeleknél 13%-os, a szlovákoknál pedig csak 11%-os volt.Bár a cikk nem tér ki rá, de érdemes még azt is megnézni, hogyItt a magyar mutató 17%-os, de amint az alábbi ábrán látjuk: ebből a számlaalapú utólagos megtérítés (interim payments) 13%-ot tesz ki. Ugyanez a két szám a cseheknél 15%, illetve 10%, a lengyeleknél 16% és 11%, míg a szlovákoknál 14% és 9%.