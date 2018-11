Még két feladatot kapott Orbán Viktortól Lázár János

részt vesz a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek előkészítésének koordinálásában. A kormánybiztos munkája során figyelemmel kíséri a folyamatban lévő, uniós és hazai forrásból megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt, Hódmezővásárhely-Szeged tram-train mintaprojekt végrehajtását, valamint

végrehajtását, valamint a kormánybiztos feladata a regionális jelentőségű, határon átnyúló, Szeged-Szabadka-Baja vonal kialakításának koordinációja

Az eddig is ismert volt, hogy Lázár János - parlamenti képviselősége mellett - augusztus 15-étől a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztosi feladatokat is ellátja (ebben a tisztségében tett bejelentéseket , melyeknek meg is lett a fogadtatásuk ), valamint, hogy október elsejétől kormánybiztosként felel a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért.A Magyar Közlöny hétfői számában megjelent kormányhatározat szerint újabb kormánybiztosi feladatokat kap a korábbi miniszter. Ezek szerint:A kormánybiztos tevékenységét a feladatköre szerint illetékes állami vezetőkkel, a Csongrád Megyei Kormányhivatallal szoros együttműködésben látja el - mondja ki a határozat, mely arról is rendelkezik, hogy a biztos tevékenységét közvetlenül Orbán Viktor irányítja és díjazást ezért sem kap a politikus.