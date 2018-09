Megszólalt a kormány az EU-pénzekről: nagy átutalások jöhetnek a következő hónapokban

nem kommentálunk kiszivárogtatásokat és a Bizottság auditmunkája nem nyilvános.

Minden alapot nélkülöző valótlanság, hogy Magyarország EU-s forrásokat veszíthet. Az uniós támogatások elszámolása és térítése folyamatos, a következő hónapokban további jelentős összeg folyósítására számítunk Brüsszelből. Az Európai Bizottsággal, ahogy eddig, most is folyamatosak az egyeztetések.



A közbeszerzésekre és az uniós fejlesztési források elosztására vonatkozó szabályozás Magyarországon a legszigorúbb, a felügyeletet tovább erősíti, hogy a közbeszerzések központi ellenőrzése külső erőforrás igénybevétele helyett a jövőben elsősorban belső erőforrásból, a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárságának feladata lesz.



Minden idők legnagyobb korrupciós botránya a 4-es metróberuházás, az uniós pénzek harmadát (167 milliárd forintot) elcsalták, ellopták és a felelősség egyértelműen Gyurcsányt és a szocialistákat terheli. Az ügyben büntetőeljárás van folyamatban.

Ebben leszögezik, hogy nincs alapja az EU-források elvesztésének, illetve amint azt a Portfolio már a reggeli cikkben jelezte: folyamatosak az egyeztetések a vitás kérdésekről és amint fogalmaztunk: "a háttérben már számos vitás kérdésben sikerült előrelépni a rendezés irányába". Éppen utóbbi miatt a Sajtóiroda azt vetíti előre a közleményében, hogyUtóbbi bizonyára jól jön majd a magyar államháztartásnak, amely az első 8 hónapban 1388 milliárd forintnyi uniós támogatást fizetett ki idehaza megelőlegezve a nyerteseknek, míg Brüsszelből csak 183 milliárd forint érkezett be. Aztán szeptemberben kb. 260 milliárd forintnyi további átutalás érkezett. A Reuters a reggeli lapértesülés kapcsán megkeresteMárpedig az időzítés elég lényeges lenne abból a szempontból, hogy év végéig még megérkeznek-e a pénzek és így a deficit visszaesik-e, illetve a kibocsátott államadósság is, vagy nem. Utóbbi ugyanis oda vezethet tartósan gyenge, vagy tovább gyengülő forint mellett (és a ma kibocsátott devizakötvény mellett), hogy esetleg elvéti Magyarország az alkotmányos adósságszabályt, azaz tavalyról idén év végére nem tudna GDP-arányosan legalább 0,1%-ponttal csökkenni az adósságráta.A Sajtóiroda közleménye emlékeztet arra is, hogy a korábbi modell (kiszervezték sok közbeszerzés ellenőrzését)A közleménybe egyúttal egy régi, még a 2007-2013-as, nem pedig a most szóban forgó 2014-2020-as ciklushoz tartozó elszámolási vitára is visszautal a tárca. A közleményt az alábbiakban változtatás nélkül közöljük: