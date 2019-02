Megszólalt egy brüsszeli vezető a magyar euró esélyeiről

Moscovici egyébként válaszát nem is a fenti gondolattal kezdte, hanem azzal, hogy hangsúlyozta: az uniós költségvetés nagyon sokat segít a kelet-közép-európai országok gazdasági konvergenciájában, amit jó lenne már egyszer végre elismerni és "egy kicsit jobban is szerethetnék az EU-t" például Magyarországon. A háttérbeszélgetést egyébként annak kapcsán szervezték, hogy ma tette közzé az Európai Szemeszter keretében számos anyagát a Bizottság, köztük a magyar országjelentést is, amelyről külön cikkünk:Amint megírtuk: Moscivici tavaly tavasszal azt hangsúlyozta, hogy az eurót még nem használó országok visszautasíthatatlan ajánlatot kaphatnak majd a 2020 utáni EU-s költségvetésben, mert úgy alakítják ki a feltételeket. Aztán tavaly nyáron a Bizottság által közzétett költségvetési javaslat strukturális reformokat támogató fejezete valóban impresszívnek mondható 25 milliárd eurós keretet vázolt. Ebből azonban valójában csak mintegy 2,2 milliárd eurós keret állna rendelkezésre annak a 7 tagállamnak, amely még nem használja az eurót, hogy a szükséges szerkezeti reformok megtámogatásával és a pénzcserére való technikai felkészülés részleges finanszírozásával "bevonzzák" az eurózónába őket., ráadásul a régiós országok számára kiemelten fontos kohéziós és agrárforrások masszív vágására is javaslatot tett tavaly nyáron a Bizottság. Az akkor vázolt büdzsének része lenne továbbá egy olyan alfejezet is, amely csak az eurózóna tagállamok számára lenne elérhető különféle (stratégiai) beruházások megvalósítására, erre 30 milliárd eurós keretet javasolt akkor a Bizottság. Így tehát a pénzcsere nélkül ebben Magyarország nem vehetne részt és a legutóbbi tervek láttán Varga Mihály pénzügyminiszter még egy olyan közleményt is kiadott, amelyben kritizálta , hogy az eurózónás büdzsé szükségtelen párhuzamosságokat hozna létre és hátrányos lenne a mi térségünk országainak.Ezután a minapi német-francia paktum is afelé mutatott, hogy a formálódó eurózóna költségvetés tényleg csak a klub tagjainak járna (leghamarabb akkor, amikor valaki belép az euró előszobáját jelentő ERM-II árfolyamrendszerbe) és összességében annak veszélyére hívtuk fel a figyelmet, hogy ez az eurózónás büdzsé akár még inkább hátrányos is lehet azoknak, akik kimaradnának a klubból.