Rosszul indult az uniós büdzsé vitája Magyarország számára

Indul a birkózás

Eltérő álláspontok

Így érvelt Magyarország

Menetrend

A tagállami miniszterek első - nyilvánosság által is követhető - politikai vitája a következő hétéves keretköltségvetésről első blikkre a már jól ismert álláspontok megismétlését hozta, ám valójában már az alkufolyamat szerves része, aminek első állomása az úgynevezett tárgyalási keret elfogadása. A soros osztrák EU-elnökség által irányított művelet nem minden tét nélküli, ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy mi kerül be abba a dokumentumba, illetve mi marad ki belőle, amiA szerződés értelmében a többéves pénzügyi keret (MFF) fő paramétereiről a kiadások főösszegét is beleértve az Európai Tanács hivatott egyhangúlag dönteni. Minél több kérdésről döntenek az állam- és kormányfők, annál kisebb mozgástér marad a miniszteri tanácsi formációk és a társjogalkotó Európai Parlament számára az egyes politikai területek (kohézió, közös agrárpolitika stb.) szabályainak megállapításában.A tárgyalási keret - ami a költségvetési vita fő politikai kérdéseit igyekszik számba venni - ilyenformán már a jövőbeni politikai alku paramétereit rögzíti, igaz, egyelőre még konkrét összegek hozzárendelése nélkül.A hétfői miniszteri vitából kirajzolódott, hogy a büdzsé nettó befizetőinek és kedvezményezettjeinek érdekei és prioritásai már a tárgyalási keret összeállításában is jelentősen eltérnek. Bár több, a kohézió (felzárkóztatási politika) barátjának számító ország is fenntartásokat jelzett a készülő dokumentummal szemben,, mert túlnyomórészt a nettó befizető országok érdekeit tükrözi, és figyelmen kívül hagy a másik országcsoport számára lényeges szempontokat. "Azt szeretnénk, ha minél több húsbavágó téma bekerülne a szövegbe" - nyilatkozta tudósítóknak a hétfői vitát követően a magyar államtitkár.A 3-3 perces felszólalásokból kiderült, hogy miközben, addig a regionális politika és általában a források fő haszonélvezői legszívesebben eltekintenének minden olyan új szabálytól, ami megszigorítaná és megnehezítené a források felhasználását. Több közép- és kelet-európai ország is szót emelt az EU-s társfinanszírozási ráta Bizottság által javasolt csökkentése és a nemzeti önrész megemelése, az n+3-as szabály megőrzése és új kondicionalitások beemelése, illetve a jelenlegiek szigorítása ellen.A magyar EU-ügyi államtitkár felszólalásában hangsúlyozta, hogy ha nincs kedv a keretköltségvetés növelésére, akkor a kohéziós és agrárbüdzsében javasolt megtakarításokat ellensúlyozandó, más tételeket kellene megvágni.Budapest ellenzi azt is, hogy az európai szemeszter keretében elfogadandó országspecifikus ajánlások végrehajtását kizárólag a kohéziós kifizetésekhez kössék. "Minden olyan zavaros árukapcsolást is határozottan ellenzünk, ami a migrációt kötné össze a kifizetésekkel" - jelentette ki a magyar államtitkár. A vita során több nettó befizető ország minisztere (Németország, Hollandia, Svédország többek között) is egy olyan összekapcsolás mellett szállt síkra, ami a migrációs politika terén elfogadott döntések végrehajtását hozzákötné a kifizetésekhez.Magyarország a Tanács jogi szolgálatának a véleményére hivatkozva úgy véli, hogy nincs jogalap az uniós kifizetések és a jogállami alapelvek tiszteletben tartásának összekapcsolására, mivel az uniós szerződésben már léteznek olyan eljárások (mint a 7-ik cikk szerinti eljárás), amelyek lefedik ezt a területet. Nevük mellőzésé kérő EU-források szerint ugyanakkor a jogi szolgálat véleménye nem általában a jogállami mechanizmus létrehozását ellenezte, hanem az Európai Bizottság által előterjesztett javaslat jelenlegi formáját. Ami nem zárja ki azt, hogy más formában és szövegezéssel az MFF része lehessen a mechanizmus.Michael Roth, német EU-ügyi álllamtitkár francia kollégája, Natalie Loiseau, valamint a holland, a svéd és a belga miniszter is fontosnak nevezte a kifizetések jogállami elvek betartásához való kötését a hétfői vitán. Takács Szabolcs a sajtónak azt nyilatkozta, hogy ha vannak is fenntartásaik, "állunk elébe, mert nincs takargatnivalónk".Ami a következő keretköltségvetés elfogadásának időzítését illeti,Második legjobb megoldásként ugyanakkor elképzelhetőnek tartotta aA német Michael Roth egyenesen határidőt is javasolt a költségvetési alkura: ennek szerinte 2019 végéig kellene bekövetkeznie, ha az EU meg akarja őrizni a cselekvőképességét 2020 után is. Francia kollégája, és néhány más ország is ugyanakkor úgy vélte, hogy a tempónál fontosabb a minőség, és nem szabadna elsietni a döntést.Ismét fellángolt a vita arról, hogy az EU-nak nemzeti össztermékének hány százalékát kellene a közös kiadásokra fordítania. Az ún. 1 százalékos klub tagjai - a hollandok, a svédek, a dánok, kvázi a finnek és az osztrákok, akik most szerepüknél fogva semlegesek - továbbra is azt vallják, hogy a kisebb EU-t kevesebb pénzből kell működtetni. "Csökkentett pénzügyi kapacitással és személyi állománnyal kell működnie az EU-nak" - jelentette ki például a svéd tárcavezető. Berlin képviselője is ezúttal mintha az 1 százalékos táborhoz közelített volna, jóllehet, a német kormány korábban jelezte, hogy kész mélyebben a zsebébe nyúlni (a német hozzájárulás aránya a Brexit után 20 százalékról 25 százalékra emelkedne).A hollandok egyenesen a "tisztességes teherviselés" elvét rögzítenék a tárgyalási keretben, amiben ugyanakkor számos más tagállam a kiadási plafon csökkentésére és a költségvetési visszatérítés megtartására irányuló kísérletet látnak, illetve a jelenleg sokat bírált "just return" szemlélet továbbélését.A kohézió barátai (jelenleg vagy 17-en vannak) bírálták a Bizottság tervét, ami a két hagyományos politikára szánt költségvetési források számottevő megnyirbálása révén próbál elegendő forrást előteremteni az új kihívásokra, mint a migráció, a külső határok védelme, a védelmi politika, az Erasmus+, vagy a kutatás és innováció.A szlovákok megértik, hogy a relatíve magasabb fejlettségi szint miatt az ország kevesebb pénzt kap majd 2021 után, de a javasolt vágásokat aránytalanul nagynak tartják. A lengyelek és egy-két balti ország elfogadhatatlannak nevezte a javaslatban megállapított cappinget, aminek következtében számottevően csökennének a GDP arányában az általuk igénybe vehető kohéziós források felső határai. Magyarországra ugyanez vonakozik: a Bizottság nagyjából 40 százalékkal alacsonyabb költési határt javasolt, mint a jelenlegi.A baltiak nagy szívfájdalma az, hogy az MFF-re vonatkozó javaslat szerint még a következő hétéves időpszak végén sem érnék el a gazdáiknak kifizetett területalapú támogatások az uniós átlagot (külső konvergencia). A litván miniszter szerint így például előfordulhatna az, hogy 23 év uniós tagság után is csak 79 százalékos szinten állnának, amit diszkriminációnak nevezett. Más, nettó befizetők, de például Szlovénia is ugyanakkor indokolatlannak tartja és ellenzi a közvetlen jövedelemtámogatások kiegyenlítését.A csehek és a szlovákok azt szeretnék, ha a közvetlen jövedelemtámogatások limitálása önkéntes alapon történhessen és ne kötelezően, ahogy az a javaslatban szerepel.A szegényebb és ezért a versenyben hátránnyal induló tagországok azt szeretnék, ha a kiválóság szempontja mellett a földrajzi kiegyensúlyozottság is szemponttá válna a HorizonEurope forrásaihoz való hozáférésben, ám a magukat nyeregben érző nyugati tagállamok egyelőre ellenállnak az elvek megváltoztatásának.