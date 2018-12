Szaporodnak a rossz előjelek Magyarországnak a 2021-2027-es EU-s költségvetésről

Jogállami mechanizmus: döntött az EP, a tagállamokon a sor

A mechanizmus keretében felfüggeszthetnék, csökkenthetnék a jogállamisági elveket súlyosan megsértő, vagy például az uniós pénzeket érintő csalások és korrupció, valamint az adócsalások ellen nem elég hatékonyan fellépő országoknak szánt EU-s forrásokat, a hiányosságok jellegével és súlyosságával arányos módon.

Az európai projekt a jogállamisági és az uniós értékek tiszteletének alapelvére épült. Egyetlen kormány sem sértheti meg ezeket következmények nélkül

Brüsszel a jogállamiság védelmének jelszavával a nyílt politikai nyomásgyakorlás rendszerét akarja létrehozni" ezzel a "bürokratikus, működésképtelen, minden normativitást nélkülöző gumijogszabállyal, mely a kötelezettségszegési és a hetes cikk szerinti eljárások meglévő rendszerével párhuzamos, de a jogállamisági elvekkel összeegyeztethetetlen.

A kérdésről még az Európai Parlament plenáris ülésének is szavaznia kell. A másik uniós társjogalkotó szerv, a tagállami kormányokat tanács sem fogadta még el az álláspontját. Miután jóváhagyják mindkét testület tárgyalási mandátumát, megkezdődhetnek az intézményközi tárgyalások a jogszabály véglegesítése érdekében.

2021-2027-es költségvetés: csúszás a láthatáron

ez persze még nem jelenti azt, hogy jövő ősszel nyélbe is tudják majd ütni az alkut. A többéves pénzügyi keretek kitárgyalását rendszerint az utolsó pillanatig húzzák a tagállamok abban a reményben, hogy anyagilag a lehető legjobban jönnek ki. Ráadásul most Angela Merkel német kancellár arra figyelmeztetett, hogy még a korábbiaknál is nehezebb lesz megegyezni a végső számokról.

Megszavazták az Európai Parlament illetékes bizottságai csütörtökön annak a tervezett mechanizmusnak a létrehozását, amelynek keretében bizonyos, példáulA költségvetési és a költségvetés-ellenőrzési szakbizottság tagjai 43:9 arányban fogadták el az új eszközről szóló jelentést.Ilyen határozatra a tervek szerint az Európai Bizottság tehet majd javaslatot, egy független szakértői testülettel való egyeztetést követően. Elfogadásáról pedig az Európai Parlament és a tagállamok kormányait tömörítő tanács döntene.Éves jelentésben értékelné az EU-tagok helyzetét az említett szakértői testület, amelybe minden tagország parlamentje egy szakembert delegálna, az EP pedig ötöt.- közölte Eider Gardiazabal Rubial szociáldemokrata jelentéstevő. Néppárti kollégája, Petri Sarvamaa leszögezte, hogy "kizárólag a jogállamisági elvek mentén eljáró kormányzatok és bírói rendszerek részéről várható el megfelelő pénzgazdálkodás". "Ha egy tagállam igazszolgáltatása és kormányzata nem megbízható, akkor miért kellene uniós forrásokat rábíznunk?" - tette fel a kérdést.Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő szerintHangsúlyozta: "A tervezetben az sem került meghatározásra, hogy az elvonás milyen támogatásokat érintene és pontosan milyen pénzügyi következményekkel járna. Nem tisztázzák azt sem, hogy pontosan milyen esetekben indulhat eljárás, valamint ki rendelkezik a kezdeményezés jogával, ki dönt arról, hogy mely tagállamok ellen, milyen esetben és mértékben alkalmazhatják ezt az új eszközt."Amint a Bruxinfo beszámolója alapján megírtuk: magyar részről Takács Szabolcs - miközben egyetértett az unió pénzügyi érdekeinek a védelmével - elfogadhatatlannak nevezte azt, hogy létrehoznak egy - szerinte - politikai mechanizmust, amire aztán ráragasztják a költségvetési címkét.A keddi előkészítő tanácsülésen már körvonalazódott, hogyaz EU tagállamai a 2021 és 2027 közötti hétéves keretköltségvetés végleges elfogadására, a csütörtöki EU-csúcson pedig ezt a megcélzott dátumot szentesítették az állam- és kormányfők. A Bruxinfo összefoglalója szerint az állam- és kormányfők megkezdték a hivatalos vitát a következő uniós költségvetésről és megadták a felhatalmazást a vita következő szakaszba léptetésére, "szem előtt tartva a megállapodás elérését az Európai Tanácsban 2019. őszén". A lap diplomaták jelzése alapján hozzáfűzi: Az Európai Bizottság a májusban közzétett költségvetési javaslatban a Brexitből eredő lyukat és az új célokra szükséges több pénz gordiuszi csomóját úgy akarta átvágni, hogy a két nagy hagyományos költségvetési kassza (kohéziós és agrár) méretét akarta megvágni úgy, hogy ezek együttes súlya a 7 évre szóló költségvetési kereten belül 70%-ról 60%-ra csökkenjen (nagyjából 30-30%-ra).A Bruxinfo emlékeztet rá, hogyEhhez azonban a Bizottság által javasolt 1,114 százalék helyett a nemzeti összjövedelem (GNI)Egyébként korábbi jelzés alapjánlegalább a GNI 1,2%-ára a 7 évre szóló uniós költségvetés kötelezettségvállalási keretét, ami nyilván érdekünk is, hiszen egy nagyobb kasszából több lenne a nettó értelemben elhozható források volumene is.A másik oldalon öt északi ország (és Ausztria) egyelőre GNI-arányosan 1 százalékos kiadási főösszeget tart csak elfogadhatónak azzal érvelve, hogy kevesebb tag mellett az EU költségvetésének is zsugorodnia kellene.Magyarország a Bizottság kiinduló javaslatát alapul véve 2018-as árakon összehasonlítvaA csökkentés közvetlen előidézője az egy ország által maximálisan igénybe vehető, a GDP meghatározott százalékán rögzített felső határ (sapka), ami hazánk esetében 40 százalékkal lenne alacsonyabb, mint a folyó költségvetési időszakban - jegyzi meg a lap.