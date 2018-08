400 kutató nyert el 12 milliárd forintot felfedező kutatásokra

37 milliárdos csomag kihirdetése akadt meg

Érdekes az eredményhirdetés

Mik az eredmények?

A kutatói kezdeményezésű témapályázatra (K_18) és a 40 év alatti kutatók számára meghirdetett FK_18 felhívásra összességében 9,4 milliárd forint keretösszeg erejéig nyerhettek támogatást a legígéretesebb kutatási projektek.

és meghirdetett FK_18 felhívásra összességében 9,4 milliárd forint keretösszeg erejéig nyerhettek támogatást a legígéretesebb kutatási projektek. A kutatói kreativitás és eredményesség megerősítését célzó, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok (K_18) keretében idén 192 új kutatási projekt indulhat összesen 6,5 milliárd forint támogatással. További 356 pályázatot nem támogattak. A nyertes lista itt érhető el.

További 356 pályázatot nem támogattak. A nyertes lista itt érhető el. A 40 év alatti kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_18) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. A fiatal kutatóknak célzottan meghirdetett témapályázat (FK_18) keretében 40 év alatti kutatók kezdhetnek 93 új projektet összesen 2,9 milliárd forintos támogatással (nem támogatandó: 183 db). A nyertes lista itt érhető el.

A nyertes lista itt érhető el. A posztdoktori kiválósági programban (PD_18) a már tudományos fokozattal rendelkező, de kutatói pályáját most kezdő 68 kutató nyert három évre támogatást (nem támogatandó: 131 db). A nyertes lista itt érhető el.

a már tudományos fokozattal rendelkező, de kutatói pályáját most kezdő három évre támogatást (nem támogatandó: 131 db). A nyertes lista itt érhető el. A kiváló eredményeikkel a legnagyobb nemzetközi hatást kiváltó hazai kutatócsoportok közül 26 pályázat felelt meg a szigorú feltételeknek (nem támogatandó: 6 db) és nyert összesen félmilliárd forintos támogatást a hazai tudományos eredmények nemzetközi láthatóságát ösztönző kiválósági programban (KH_18). A nyertes lista itt érhető el.

a szigorú feltételeknek (nem támogatandó: 6 db) és nyert összesen félmilliárd forintos támogatást a hazai tudományos eredmények nemzetközi láthatóságát ösztönző kiválósági programban (KH_18). A nyertes lista itt érhető el. A hazai kutatócsoportok és külföldi partnerek együttműködését ösztönző nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázaton 18 pályázó nyert összesen mintegy 670 millió forint támogatást. A nyertes lista itt érhető el.

További fontos információk

Amint megírtuk , Pálinkás József eddigi NKFIH-elnök június végi menesztése előtt kiadott még két közleményt ( ezt és ezt ) a Hivatal, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogya felfedező kutatási pályázatok 10,9 milliárd forintnyi csomagjának eredményeit, illetve Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések 26 milliárd forintos pályázatának eredményeit, noha azok szakmai értékelése már befejeződött és kihirdetés előtt állnak a pályázatok.Most ebből 12 milliárd forintnyi, a felfedező kutatásokról szóló pályázati csomag eredményeit jelentette be az NKFIH (tehát 10,9 milliárd forint helyett 12 milliárdos csomag eredményeit) és a közlemény azt hangsúlyozza, hogy az új NKFIH-elnök változtatás nélkül jóváhagyta az értékelő testületek pályázatok rangsorolására vonatkozó javaslatával.Közben érdekes, hogy most utólag, ma módosult a június 29-i figyelemfelhívó közlemény is, hiszen például most már számszerűen benne vannak a közleményben, hogy az egyes pályázatoknál hány támogatott és hány elutasított pályázat született. Az is érdekes, hogy ezek a számok a ma kiadott új közleményben jelenleg nincsenek benne.A közlemény rámutat arra is, hogy a most elnyert kutatói kezdeményezésű témapályázatok, fiatal kutatói pályázatok és posztdoktori támogatások száma alapjánAz MTA-intézmények rangsorát a Természettudományi Kutatóközpont vezeti 21 támogatott projekttel, 0,72 milliárd forintnyi összesített támogatással.Arra is emlékeztet a közlemény, hogy világszerte nő a tudományos teljesítmény nemzetközi láthatóságának jelentősége, amelyet a különféle innovációs eredménytáblákon és egyetemi rangsorokban a tudományos publikációk idézettségével is mérnek. A "Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása" (KH_18) című, 1,2 milliárd forint keretösszegű kiválósági program meghirdetésével az NKFI Hivatal arra ösztönzi a hazai kutatócsoportokat, hogy újabb, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő nemzetközi tudományos folyóiratokban ismertessék, jelentős idézettséget elérve. Mindezek mentén a közlemény arra hívja fel a figyelmet, hogy