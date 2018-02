Egy hónap múlva nyílnak a régóta várt munkahelyi képzéses EU-pályázatok

A "Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis és középvállalatok munkavállalói számára" című GINOP-6.1.6-17 kódszámú felhívás kapcsán a közlemény többek között azt emeli ki, hogy a rendelkezésre álló keret 19,04 milliárd forintról 13,04 milliárd forintra csökkent, és ennek is a kétharmada a felhívásban megjelölt nagy munkaerő-tartalékkal rendelkező megyékben megvalósuló fejlesztések támogatását szolgálja. A támogatási kérelmek benyújtásáralesz lehetőség, de előtte érdemes tanulmányozni a részletes felhívást, mert sok helyen lényeges módosítások történtek a tavalyi változatokhoz képest.A "Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című GINOP-6.1.5-17 kódszámú felhívás kapcsán azt emeli ki a közlemény , hogy a rendelkezésre álló keret 21,52 milliárd forintról 18,52 milliárd forintra csökkent és itt is a keret kétharmada a felhívásban megjelölt nagy munkaerő-tartalékkal rendelkező megyékben megvalósuló fejlesztések támogatását szolgálja. Ennél a felhívásnál a támogatási kérelmek benyújtásáralesz lehetőség, de itt is sok helyen módosult a felhívás szövege, érdemes tanulmányozni a változásokat.