Jócskán átírták a nagy céges uniós K+F-pályázat szabályait

Az eddigi 50-500 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatási sáv 25-500 millió forintra változott és ezzel párhuzamosan a visszatérítendő támogatási sáv (kedvezményes kamatozású kölcsön) összege 25-250 millióról 12,5-250 millióra változott,

A támogatási előleg a szeptemberi kormányhatározat-módosítás nyomán ennél a pályázati konstrukciónál is a megítélt támogatás 75%-áról 50%-ára csökken mind a vissza nem térítendő, mind a visszatérítendő támogatási rész esetén

Az előleg igénylése résznél eddig nem szerepelt az a rész, hogy "Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított 12 hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény - így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai - a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja."

A fentieken felül kissé módosult szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségeire vonatkozó szabályozás, illetve a személyi ráfordítások mértékére vonatkozó elvárások esetén rögzítették például, hogy egy munkavállaló - pl. kutatófejlesztő - részére egy hónapban maximum 1.700.000 Ft személyi jellegű ráfordítás számolható el napi 8 órás foglalkoztatás esetén.

Változások vannak a nem elszámolható költségek körében, illetve a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listájában is.

Mivel tehát még bőven van le nem kötött pályázati keret, ezért is kerülhetett most sor arra, hogy az eddiginél kevesebb támogatási igénnyel is lehet pályázni, hogy fogyjon a keret a kisebb projektek segítségével is.

Az aktuális adatbázis szerint erre a konstrukcióra eddig 691 támogatási igényt adtak be 112 milliárd forint támogatási igénnyel, amelyből eddig 131 igényt támogatott az Irányító Hatóság 19,4 milliárd forinttal, és közülük 45 darab projektre történt kifizetés 4,25 milliárd forint összegben., amelyből a vissza nem térítendő támogatás 59 milliárd Ft, a visszatérítendő támogatás 50 milliárd Ft és a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 160-1600 db.A fentieken felül mától módosultak a "Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" című GINOP-2.3.2 -15 kódszámú, már lezárt felhívás szabályai is, illetve szintén változtak a "Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás" című GINOP-2.3.3 -15 kódszámú, már lezárt felhívás szabályai is.