Kiderült, mennyi EU-pénzt akar kiosztani a kormány a pályázóknak

Eszerint összesen 9152,7 milliárd forint az összes Operatív Program indikatív támogatási kerete, ami úgy jött össze, hogy a Vidékfejlesztési Program támogatási keretét 320,98-as euró/forint árfolyam mellett számolta újra a kormány, míg az összes többiét 318,87-es árfolyam mellett. Évekkel ezelőtt még 310-es technikai árfolyam mellett történt az Operatív Programok tervezése, akkori kalkulációink szerint 8920 milliárd forint lett volna az elosztható keret, így tehát most ennél bő 200 milliárddal több.Tavaly, amikor a forint hirtelen jelentősen gyengült, 320-as árfolyam mellett 9487 milliárdos keretet kalkuláltunk, így tehát ennél kisebb a most elosztani a tervezett keret, igaz a kormány mindegyik Operatív Programra engedélyez különböző mértékű (jellemzően 5-10%-os) túlvállalást, azaz a ténylegesen elosztott keret valahol 10 ezer milliárd forint körül lehet majd.Az alábbiakban a Közlönyben közölt táblázatot mutatjuk be, hogy az Egyes Operatív Programok egyes prioritásainál pontosan mennyi az indikatív keretösszeg.