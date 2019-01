Májustól újabb hatalmas EU-pályázatok jöhetnek Magyarországon

Mindez tehát azt jelenti, hogy bár a GINOP-ban a 7 évre rendelkezésre álló mintegy 2600 milliárd forintnyi forrásnak már "hiába" osztották ki közel a 98%-át ( 2524 milliárdot ) nyertes pályázatokra, a magas visszahullási arány miatt akár több százmilliárd forintnyi tényleges szabad keret állhat még rendelkezésre.

A lapban Essősy Zsombor, a Mapi Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatója és Tóth Ádám, az European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet ügyvezetője arra mutatott rá, hogy a sokszor hosszúra nyúló minisztériumi pályázati döntéshozatal, illetve a nem ritkán 6-9 hónapig elhúzódó közbeszerzési eljárások, továbbá a gazdaságban az elmúlt időszakban végbement masszív ár- és béremelkedések együttesen okozzák azt, hogyTóth Ádám a projektek visszaadása kapcsán ezeken felül olyan okokat is megjelölt, mint például azt, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) már nem számolható el úgy az építések előkészítése és a telekhatáron belüli, de épületen kívüli építése, mint korábban, valamint a Vidékfejlesztési Programban (VP) sokaknak a kerítés- és útépítés, illetve a pincefelújítás engedélyeztetésével gyűlt meg a baja.Az emiatt "visszahulló" uniós és magyar állami források arány a korábban már kiosztott pénzekhez képest a legóvatosabb becslések szerint is 10%-os,A VP mintegy 1300 milliárdos keretéből 912 milliárdnál jár a nyertes pályázatok volumene, de itt még a fennmaradó mintegy 300 milliárdos keretből várhatók korábban/mostanában benyújtott pályázatoknál döntéshozatalok (pl. ÉLIP), így a visszahulló forrásokkal együtt nézett, ténylegesen rendelkezésre álló szabad pénzügyi keret időben később látható majd tisztábban.Éppen emiatt vetik fel a lapban megszólaltatott szakértők is azt, hogyA lap az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól azt a tájékoztatást kapta, hogyA lap szerint juthat majd támogatás a családi cégek generációváltására és a kkv-k digitális átállására is. Emellett a szakértők szerint az Ipar 4.0-s technológiai megoldásokkal kapcsolatos fejlesztések is megfontolandóak a cégvezetőknek, hiszen növelhetik termelés hatékonyságát.