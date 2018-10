Megsürgetik az EU-pénzek nyerteseit, nehogy pénzt veszítsen az ország

Egyrészt gyengén áll még a VEKOP uniós forráskifizetése (a 290 milliárdos keretből eddig mindössze 88 milliárd az itthoni kifizetés), illetve brüsszeli forráslehívása, így annak veszélye áll fent, hogy a 2014-re a Magyarország által a VEKOP-ban lehívni tervezett brüsszeli EU-forrás elveszik, ha azt az n+3-as szabályból adódóan 2018 végéig nem hívja le az ország.

A VEKOP-ban többek között az VEKOP-1.2.1-16-os pályázat nyertesei kaptak a napokban olyan levelet a Pénzügyminisztérium (PM) regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárságától, hogy a projektjükhöz kapcsolódó számlákat kifizetési kérelem formájában nyújtsák be legkésőbb október 7-ig.A lap a mostani sürgetés kapcsán azért megjegyzi: a projektgazdák nem kötelezhetők arra, hogy a támogatási előlegekkel egy évnél rövidebb idő, azaz néhány hónap alatt számoljanak el. Ugyanakkor az állam szempontja is érthető: a már kifizetett előlegek mögé minél hamarabb, minél nagyobb összegben szeretne brüsszeli pénzt lehívni, illetve el szeretné kerülni a fent jelzett n+3-as szabályból adódó forrásvesztést. Így tehát felpörgetik az adminisztrációt, hogy ne az év utolsó heteire koncentrálódjon az elszámolási ügyekből adódó terhelés.Amint tegnapi cikkünkben jeleztük: azzal együtt is valószínű, hogy még év végéig jelentős összegű brüsszeli átutalások tudnak megtörténni több Operatív Programban, hogy a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályt érintő audit vitájában nem születik meg még jó ideig a megállapodás a magyar hatóságok és a Bizottság között. Ez a mai hír, a VEKOP-os nyertesek megsürgetése is afelé mutat, hogy tényleg készül a számlabenyújtásokra és a forráslehívásokra a magyar intézményrendszer.A VEKOP kapcsán érdemes megemlíteni, hogy múlt héten volt az eredményhirdetése a Pest megye fejlesztését magyar költségvetési forrásokból szolgáló program második felhívásának: 224 kis- és középvállalkozás nyert el összesen mintegy 6,2 milliárd forintot eszközparkja bővítésére. A Pénzügyminisztérium azt közölte, hogy jelentős volt a túligénylés, így a tárca az eredeti, több mint 4,5 milliárd forintos támogatási keretösszeget 1,6 milliárd forinttal emelte meg, a szakmailag jól előkészített, támogatásra érdemes pályázatok mindegyikének támogatása érdekében, azok várható pozitív gazdaságfejlesztési hatására tekintettel.A vállalkozások eszközparkjának fejlesztésére irányuló pályázat 2017 decemberében jelent meg és idén január végén volt a beadási határidő, így tehát 8 hónap alatt születtek meg a támogatói döntések. A nyertes pályázatok listája itt érhető el.