Orbán Viktor bejelentése után indul a nagy bölcsődefejlesztési EU-s pályázat

Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);

Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);

Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);

Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);

Közalapítvány (GFO 561);

Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);

Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 119 ).

2017-ben 2610 olyan település volt Magyarországon, ahol nem volt helyben biztosított a bölcsődei ellátás, mely 70 ezer gyermeket érint (az érintett gyermekek 26%-a, mely 2,8%-kal több, mint az előző évi arány).

Meglévő bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde férőhelyeinek - bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, illetve a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való - bővítése

Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása (beleértve: új telephely/szolgáltatás kialakítását, bezárt telephely újranyitását).

A pályázat tervezett támogatási keretösszege 6,515 milliárd forint, ami a támogatási intenzitási szabályok alapján afelé mutat, hogy sok tucat vidéki kisebb-nagyobb, ténylegesen férőhely növelést megvalósító projekt kaphat majd támogatást.A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2019. március 15-ig várja a kiíró a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban. A felhívás tervezete rögzíti, hogy a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.A kiírás tervezete emlékeztet rá, hogy a 2017. január 1-jétől hatályba lépett jogszabályi változások eredményeként minden olyan településen kötelező önkormányzati feladat a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások valamely formájának biztosítása - önállóan, társulásban, vagy ellátási szerződés útján -,A szóban forgó felhívási tervezet a bölcsődei ellátásban mutatkozó, valamint a települési önkormányzatok jogszabályból eredő kötelezettségük teljesítésének elősegítését hivatott szolgálni.Azt is rögzíti a szöveg, hogy a mostani felhívás keretében új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása, valamint meglévő bölcsődei ellátási formák fejlesztése is támogatható, amennyiben az legalább egy csoportszobával/egy új családi bölcsődével való férőhelybővítést is eredményez.A fentieknek megfelelően az önállóan támogatható tevékenységek rész azt rögzíti, hogyÚj bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása (beleértve: új telephely/szolgáltatás kialakítását, bezárt telephely újranyitását):