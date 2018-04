Ráugrottak a cégek a munkahelyi képzési EU-pályázatokra

A kkv-knak szóló pályázat keretének gyors kimerülése meglepőnek mondható, mert - ahogy mi is hallottuk a piacról és a lap is írja - lényeges korlát a pályázat vonzerejére a bérrobbanás miatt az, hogy a képzésben részt vevőknél (alapbérekkel, jutalmakkal és prémiummal együtt havonta) bruttó 405 ezer forintos felső bérsávot szabott meg a kiíró. Ez alá számos kisebb-közepes vállalatnál már nem sok munkavállaló fér be.

A lapban közölt adatoknál is magasabb már a támogatási igény a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak fenntartott pályázatra (Ginop-6.1.6), hiszen a hivatalos pályázati adatbázis szerint már 748 cég adott be pályázatot 12,276 milliárd forintos együttes igénnyel, míg a keretösszeg 13,04 milliárd forint. A kkv-k projektenként 3-50 millió forintot nyerhetnek, a nagyvállalatok pedig 10-100 milliót.A nagyvállalatoknál egyébként ez a limit bruttó 600 ezer forint, de ott annyi a könnyítés, hogy csak minden tízedik dolgozónál kell ennek megfelelni, de cserébe közfoglalkoztatottakat vagy álláskeresőket is be kell vonni a programba. A nagyvállalati képzési pályázatnál (GINOP-6.1.5-17) egyébként már 114 projektre adtak be együtt 4,78 milliárd forintnyi támogatási igényt, így a 18,5 milliárdos keret negyedét kötötték csak eddig le.A képzési pályázatokról további részletek: