A magyar cégek 99%-át érinti az új brüsszeli terv - Most még bárki beleszólhat

Ki számít kkv-nak?

A kkv-k besorolásának, illetve a partner- és kapcsolt vállalkozások egybeszámításának szabályait a 2003/361/EK bizottsági ajánlás rögzíti, amely a magyar jogszabályokban is letükröződik. Ennek lényege, hogy minden vállalkozás kkv-nak minősül, amely 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat; és amelyek éves forgalma vagy kisebb 50 millió eurónál, vagy mérlegfőösszege kisebb 43 millió eurónál.



Ezen belül mikrovállalkozásnak minősül az a cég, amelynek foglalkoztatotti létszáma kevesebb, mint 10 fő és az éves nettó árbevétele vagy a mérlegfőösszege kevesebb 2 millió eurónál. Kisvállalkozásnak minősül az a cég, amelynek a foglalkoztatotti létszáma kevesebb, mint 50 fő és az éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg kevesebb, mint 10 millió euró.



Az ezen értékek feletti cégek számítanak középvállalatnak a kkv-kereteken belül, azaz gyakorlatilag a magyar cégek 99%-a a kkv-körhöz tartozik. Az Európai Unió területén egyébként összesen mintegy 23 millió kkv van bejegyezve, ami az összes vállalkozás 99,8%-át teszi ki. Az EU-ban a kkv-szektor foglalkoztatja az összes munkavállaló közel 67%-át, és a nem pénzügyi ágazat által termelt hozzáadott érték mintegy 58%-át állítják elő. A kkv-nak besorolt cégek között leginkább a mikrovállalkozások, azon belül is az egyszemélyes vállalkozások vannak a legnagyobb számban.

Február 6-án indult el és május 6-ig tart az uniós kkv-definícióról szóló nyilvános konzultáció, amelynek során bárki, magánszemély és hatóságok, intézmények, cégek is kitölthetik az EU 23 hivatalos nyelve bármelyikén a kérdőívet és kifejthetik álláspontjukat a témában. Egy konzultáció egyébként tavaly ősszel már Budapesten is volt, amelyen többen körbejárták a témát, és felvetették, hogy az árbevétel, mérlegfőösszeg és foglalkoztatotti létszám szerinti besorolás, nem veszi kellőképpen figyelembe az egyes ágazatok, vállalati életszakaszok és egyéb tényezők miatti sajátosságokat. Az eseményről szóló beszámolónk:A konzultáció lezárulta után az Európai Bizottság rövidesen közzéteszi a beérkezett véleményeket, illetve azt is ígéri, hogy figyelembe fogja venni azokat a fogalommeghatározás felülvizsgálata során. Az új definíció várhatóan 2019 elején jelenik majd meg.