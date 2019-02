Csúcsot döntött tavaly a kkv-k részesedése a közbeszerzésekben

A kis- és középvállalkozások 1911,5 milliárd forintot nyertek el a lezárult eljárásokon, vagyis a közbeszerzési összegek 58 százalékát.

Rigó Csaba Balázs a KH sajtórendezvényén megjegyezte, hogy Magyarországon éves összehasonlításban 17,6 százalékkal több közbeszerzési eljárás zárult tavaly, összértékük viszont 9,3 százalékkal csökkent.a tavalyelőtti 9,7 százalékról 4,8 százalékra esett, összértékük 4,9 százalékról 1,6 százalékra csökkent. Az egy ajánlatos eljárások száma uniós eljárásrendben 26,4 százalékról 24,2 százalékra, összértéke 15,6 százalékról 12,8 százalékra mérséklődött.az egy ajánlatos eljárások aránya 11,8 százalékról 11,1 százalékra, összértékük 13,8 százalékról 12,2 százalékra csökkent, a hnt-eljárások aránya és értéke egyaránt mindössze 1 körüli.A tavalyi eljárások közül 5411 építési beruházásokhoz kötődött több mint 2000 milliárd forint értékben, 3,8 százalékuk volt egy ajánlatos.Sürgette egyúttal a kisvállalkozások bürokratikus terheinek további mérséklését és az eddigieknél is több induló ösztönzését az eljárásokon.A KH vezetője a korrupciós kockázat csökkenéseként értékelte, hogy a közbeszerzési jogorvoslatok száma és értéke is visszaesett. 2018-ban 427 jogorvoslat indult, a bírságok összértéke meghaladta az 538 millió forintot. Az átláthatóság erősödését kiemelve megjegyezte, hogy ezen a téren Magyarország az Európai Bizottság egységes piaci eredménytáblája szerint is ez EU élmezőnyébe jutott.Rigó Csaba Balázs a rendezvényen bejelentette, hogy