Felfedte Brüsszel, hogy mi vár a britekre a Brexit átmeneti időszakában

A Bizottság közlemény hangsúlyozza , hogy a most nyilvánosságra hozott tervezet tükrözi az Egyesült Királyság azon kérését, hogy 2019. március 30-án történő kilépése után korlátozott ideig maradjon még az egységes piacban és a vámunióban. Ennek megfelelően a tervezet szerint az Egyesült Királyság 2020. december 31-ig vesz részt a vámunióban és az egységes piacban (annak mind a négy szabadságával).Ezzel együtt az is lényeges, hogy az uniós jog (acquis) eddig az időpontig teljes egészében alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, ideértve az Európai Unió Bíróságának hatáskörét is. Az összefoglaló rámutat, hogy mivel az Egyesült Királyság 2019. március 30-tól harmadik országnak minősül, többé nem rendelkezik majd képviselettel az uniós intézményekben, ügynökségekben, szervekben és hivatalokban.A most nyilvánosságra hozott jogszabálytervezetet a többi 27 uniós tagállam is hamarosan megvitatja, ezt követően terjesztik majd elő az Egyesült Királyságnak. A teljes, angol nyelvű sajtóközlemény itt olvasható , a jogszabálytervezet pedig itt található angolul.Közben a brit kormány kénytelen volt nyilvánosságra hozni, hogy a Brexit háromfajta forgatókönyv esetén milyen gazdasági hatásokkal járna 15 éves távon (2-8%-os GDP-csökkenés az alappályához képest). Erről és további, a Brexit témájában lényeges fejleményekről további cikkeink: