Itt a nagy döntés: minden pályázó kap ingyenpénzt hűtőre, mosógépre, fagyasztóra!

Érdemes megjegyezni, hogy a 2 milliárd forintos eddigi keretösszeg is jóval nagyobb volt már, mint a tavalyi induló pályázati keretösszeg (600 millió forint), amit aztán szintén megemeltek a látott érdeklődés miatt. Idén is sejteni lehetett, hogy a nagyobb médiavisszhang miatt is erőteljesen túligényelhetik az egyébként nem túl nagy, 2 milliárdos keretet, de az, hogy rögtön 5 milliárdra ugrik a keret és így lényegében mindenki kap pénzt, meglepetésnek mondható.A keretösszeg megemelését bejelentő mai sajtótájékoztatón az MTI tudósítása szerint Weingartner Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős államtitkára azt mondta: meghaladta a 119 ezret az Otthon Melege Program szerdán zárult háztartási gépcsere alprogramjában benyújtott pályázatok száma, az igényelt összeg pedig elérte az 5 milliárd forintot.Ez ugye a hivatalos keret erőteljes túligénylését jelenti, de az államtitkár emlékeztetett rá, hogy mivel a kormány kiemelt céljának tekinti, hogy mindenki be tudja szerezni az igényelt gépet, ezért a program 2 milliárd forintos keretösszegét 5 milliárd forintra emelték.Weingartner Balázs hozzátette: a program sikerességét mutatja, hogy míg tavaly az érintettek 63 ezer pályázatot nyújtottak be, idén ez a szám majdnem megduplázódott. A beérkezett pályázatok területi eloszlásáról pedig megjegyezte, hogy Észak-Magyarországról érkezett be a legtöbb támogatási kérelem.