Juncker: vezető szerepe lehet a V4-nek, ha betartja a szabályokat

Nem lenne helyes az EU-s támogatások csökkentésével fenyegetni, és nem szabad hagyni, hogy a közép-európai tagállamokban az az érzés keletkezzen, hogy "Nyugat-Európa egyedül vezeti az EU-t" - mondta Jean-Claude Juncker.

az EU-nak két tüdővel kell lélegeznie, a keletivel és nyugatival.

Az MTI összefoglalója szerint Juncker azt hangsúlyozta: a visegrádi országok vezető szerepet tölthetnek be az Európai Unióban (EU), ha betartják a közös szabályokat. Az Európai Bizottság elnöke hangoztatta, hogy nem szabad fenyegetni az EU-s támogatások csökkentésével, és a menekültek elosztásának ügyében figyelembe kell venni, hogy Lengyelország sok menekültet fogadott be Ukrajnából.Az EB elnöke, aki abból az alkalomból nyilatkozott, hogy kedden Brüsszelben megbeszélést folytat Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel, azt hangoztatta, hogy a jogállamiság lengyelországi helyzete körüli vitát nem "háborús hangulatban", és "vad fenyegetésekkel", hanem higgadtan és párbeszéddel kell rendezni.A konzervatív luxemburgi politikus kiemelte, arra törekszik, hogy kisebb legyen a "szakadék" Közép-Európa és az EU többi része között, mertHozzátette: a közös döntések alapjánUgyanakkor"színes bőrű, meleg, vagy muzulmán vallású embereket", mert ez "súlyosan megsérti az európai alapértékeket" - mondta az EB elnöke.Jean-Claude Juncker kiemelte: látja, hogy a visegrádi országok, "főleg Lengyelország igényt támaszt arra, hogy vezető játsszon az EU-ban, de aki ezt szeretné, annak a játékszabályokat is be kell tartania".