Két évvel kitolják az EU-s állami támogatási szabályok hatályát

A rövid közlemény emlékeztet rá, hogy az uniós állami támogatási szabályrendszer jelentős átalakításokon esett át 2012 óta és így a tagállamokban zajlik az állami támogatási döntések 97%-a, azaz a Bizottságnak csak a fokozott torzító hatással járó támogatási döntésekben van illetékessége. Így tehát a tagállamokban gyorsan meg tudnak születni az állami támogatási szabályrendszer keretében a befektetés- és foglalkoztatás ösztönző, illetve egyéb támogatási döntések.Mivel közeleg néhány részterületen a szabályok hatályának lejárata (2020. december), ezért az üzleti kiszámíthatóság érdekében a Bizottság most azt közölte: azt tervezi, hogy ezek hatályát két évvel 2022 decemberéig kitolja és egyúttal egy "fitness ckech" vizsgálatot is elindít a szabályok tartalmáról, hogy esetleg szükséges-e még tovább kitolni a hatályukat, vagy módosítani a tartalmukat. A két éves hatály kinyújtás többek között a csekély összegű (de minimis) és a regionális támogatási jogcímen nyújtott támogatási szabályokra is érvényes, ami azért lényeges, mert ezek idehaza is gyakran előforduló támogatási jogcímek az uniós pályázati kiírásokban.