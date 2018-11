Két területen is módosulhat a közbeszerzési törvény

, vagyis amelyekre nem kell alkalmazni a közbeszerzési törvényt: a legfeljebb évi 10 millió forintos árbevételű, újabb néven start szövetkezetek, korábbi szociális szövetkezetek által termelt áruk, szolgáltatások beszerzése is bekerül a kivételek közé. A változtatás indoklása szerint ez nemcsak a helyi vállalkozások fennmaradását segíti, hanem az intézményeknek is biztosítja a helyben termelt áruk beszerezhetőségét. Ugyancsak a kivételek körét képezné az állami kitüntetések, a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj tervezése, gyártása, javítása, beszerzése.az egyházi jogi személyek esetében nemcsak a még fel nem használt támogatásokra nem szükséges alkalmazni a közbeszerzési törvényt, hanem a támogató felé még el nem számolt támogatások esetében sem. Ez azonban már megkötött szerződések felmondására nem teremt jogalapot.A változtatás értelmébenA testület módosításokat fogadott el az igazságügyi tárgyú törvényekhez is, a többi között azért, hogy a jogszabály megfeleljen egy európai tanácsi irányelvnek az ügyvédi szolgáltatásnyújtásról, valamint egy másiknak, amely azt biztosítja, hogy az ügyvédek ne csak abban a tagállamban gyakorolhassák hivatásukat, amelyben megszerezték képesítésüket.A törvényalkotási bizottság támogatta a gazdasági bizottságnak a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításához benyújtott indítványát, miszerint- személyes adatot és üzleti titkot nem tartalmazó - adatokat.Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításából - amelyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jegyez - számos, a többi közöttis törölt a bizottság jogtechnikai okokra hivatkozva.A törvényben így maradnak a többi között a hatályos bírósági felülvizsgálati, fellebbezési, a névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslati, valamint a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni jogorvoslati szabályok.