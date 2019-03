Magyar startupok, figyelem! Nagy esemény zajlik most Kolozsváron

Tavaly novemberben nagy örömömre szolgált, hogy részt vehettem a Szófiában megrendezett "Startup Summit" rendezvényen, ahol a közép- és kelet-európai, valamint a nyugat-balkáni innovatív és sikeres induló vállalkozások osztották meg velünk történeteiket. Igazán inspiráló esemény volt, egyfajta ablak a digitális és más induló vállalkozások gyorsan változó világára Európának ezen a részén. Örömmel láttam, hogy innen az innováció és a vállalkozói készség sem hiányzik.A szófiai találkozón sor került két új hálózat, a Startup Europe Western Balkans Network (SEWBN) és a Startup Europe Central and Eastern European Network (SECEEN) létrehozásáról szóló együttes nyilatkozat aláírására, melyek célja a régió induló innovatív vállalkozásainak hatékonyabb fejlesztése. A nyilatkozatot összesen nyolc közép- és kelet-európai ország (Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Lengyelország) és hat nyugat-balkáni ország (Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia és Észak-Macedónia) írta alá. Megállapodtak arról, hogy hivatalossá teszik és kiterjesztik meglévő együttműködésüket annak érdekében, hogy az induló vállalkozások jobban hozzáférjenek a szakértelemhez és a növekedési lehetőségekhez.Most, alig öt hónappal később a hálózatok a megvalósulás küszöbén állnak. A hálózati közgyűlésre március 21-én Kolozsvárott kerül sor a 2019. évi Startup Europe csúcstalálkozó keretében. A hálózatok tagjai - az induló vállalkozások növekedésének támogatását célzó nemzeti szervezetek - jelenleg egy közös megállapodáson dolgoznak, amely meghatározza majd a hálózatok együttműködésének és irányításának keretét. Hamarosan megkezdjük a hálózatok bővítését: a különböző nemzeti startup-ökoszisztémákból több szervezetet is a tagok sorába invitálunk a hálózatok minél átfogóbbá és hatékonyabbá tétele érdekében.A kolozsvári Startup Europe találkozón közzéteszik az új hálózatok ökoszisztéma-portfólióját is. A portfólió magában foglalja az érintett ágazatok és iparágak átfogó felsorolását, az induló innovatív vállalkozásokkal kapcsolatban álló innovációs és technológiai központokra vonatkozó információkat országok szerinti bontásban, továbbá az egyes országok legfontosabb szereplőinek, valamint az induló vállalkozások fejlődését segítő programoknak és szakpolitikáknak az áttekintését. A portfólió hasznos információkkal szolgál az olyan innovatív vállalkozások számára, amelyek a hálózatokhoz tartozó valamely országban üzleti tevékenységet kívánnak indítani - függetlenül attól, hogy az adott országban rendelkeznek-e székhellyel, vagy sem.A hálózatok alapító tagjai nem késlekedtek, és már elkezdték az arra vonatkozó ajánlásaik megfogalmazását, hogy miként lehetne javítani a helyi szakpolitikákat az induló vállalkozások fellendítése érdekében.

De miért ennyire fontos ez? A technológiai cégek teljesen megváltoztatták azt a módot, ahogy egymással és általában a világgal interakcióba lépünk. Az olyan európai vállalatok, mint a Spotify, a Soundcloud vagy a Dezeer forradalmasították a zeneipart, a BlaBlaCar Franciaországban vagy a Cabify Spanyolországban demokratizálták a közlekedést, a Deliveroo, a Freshome vagy a Takeaway átformálta a kézbesítési ágazatot, a svéd Klarna, a német N26 és Kreditech a pénzügyi szolgáltatásokat tette elérhetőbbé az emberek számára. Közép- és kelet-európai példa a román UIPath, amely világszerte vezető szerepre tör a robotikai eljárások automatizálásában, vagy az észt Taxify a közlekedési szolgáltatások terén, amely a taxiszolgáltatást számos európai városban elektromos robogókkal bővítette.E példák mindegyike azt mutatja, hogy a digitális ágazatban nemcsak nagy lehetőségek rejlenek az induló innovatív vállalkozások számára, hanem ezek a lehetőségek Európa-szerte meg is valósulnak. Ugyanakkor még bőven van mit tenni annak érdekében, hogy a vállalkozások nagyszerű ötleteiket könnyebben válthassák életképes üzleti lehetőségekké. Arról van szó, hogy közös mederbe kell terelni a szabályokat és magát a szabályozást - gondolok itt azokra a problémákra, amelyekkel a szállítási vagy fuvarozási vállalkozások szembesülnek az eltérő nemzeti szabályok miatt. Ki kellene alakítani egy olyan ösztönző infrastruktúrát és kereteket, amelyek mellett új ötletek születhetnek.Például a digitális innovációs központok hálózata, amelyet az egész Unióban fejlesztünk, hogy összehozzuk a kutatást és a vállalkozásokat, már jelenleg is vonzza az innovatív ötletekkel rendelkező új, digitális induló vállalkozásokat. A digitális innovációs központ olyan hely, ahol a vállalkozások - különösen a kkv-k, az induló innovatív vállalkozások és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok - segítséget kaphatnak üzleti tevékenységük, termelési folyamataik, termékeik és szolgáltatásaik javításához, valamint ahhoz, hogy üzleti modelljeiket a digitális korhoz igazítsák.Eddig több mint 500 - köztük sok közép- és kelet-európai - induló innovatív vállalkozás, kkv és közepes piaci tőkeértékű vállalat vett részt az EU által finanszírozott, az ezeket a központokat támogató kutatási projektekben. A bulgáriai Dynaback vállalat például egy digitális innovációs központtal együtt dolgozik egy "összekapcsolt póló" kialakításán, amely érzékelők segítségével monitorozza a gerinc görbületeit. De a világ e részén még több központra volna szükség a startup-kultúra fellendítéséhez. Több mint 30 potenciális digitális innovációs központ számára nyújtunk iránymutatást és képzést a közép- és kelet-európai országokban, 2018 végén pedig 8 millió euró értékű új pályázati felhívást tettünk közzé a digitális innovációs központok fejlesztésének támogatására a mindeddig alulreprezentált régiókban.Ennek a keretnek a kialakítása létfontosságú a dinamikus startup-kultúra létrehozásához az Unió középső és keleti területein, valamint a nyugat-balkáni országokban. Még több olyan programra és kezdeményezésre van szükség, amelyek célja a startup-ökoszisztémák növekedésének támogatása. Jobban meg kell értenünk, hogy az induló innovatív vállalkozásoknak rugalmas szabályozásra és a magas színvonalú finanszírozási lehetőségekhez való jobb hozzáférésre van szükségük.A Startup Europe munkájának köszönhetően már több mint 700 induló innovatív vállalkozás kapott közvetlen piaci hozzáférést és a piacra jutás felgyorsítását célzó támogatást az elmúlt három évben, ami több mint 160 millió EUR értékű magánberuházást mozgósított. A Bizottság kezdeményezésének köszönhetően jelentősen megerősödtek az induló innovatív vállalkozások európai központjai közötti kapcsolatok a különböző országokban, és a két új hálózat kétség kívül építhet majd az Európában már létrehozott alapokra. A kezdeményezés továbbra is támogatja Európai kontinentális részén nemcsak a startupokat, de a már létrehozott, felfutóban lévő innovatív vállalkozásokat is, amelyek például új piaci lehetőségeket keresnek Európán kívül.Európában rendelkezésre áll a kutatási kapacitás, a finanszírozás, a vállalkozói szellem, valamint adottak a piaci lehetőségek az élénk és sikeres startup-kultúra támogatására a digitális világban és azon túl is. Nagy jelentősége van annak, hogy mindez politikai és stratégiai támogatásban is részesül. A közép- és kelet-európai, valamint nyugat-balkáni országokban működő átfogó és hatékony vállalkozásindítás-támogatási hálózatok fejlesztése egyértelműen jelentős lendületet fog adni a vállalkozóknak ezekben a régiókban, és meggyőződésem, hogy az elkövetkező években a digitális vállalkozások virágzásának leszünk tanúi.