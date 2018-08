Megnyílt a Pest megyei piacok fejlesztését célzó pályázat

Hozzátette: a kormány Pest megye célzott fejlesztését szolgáló 80 milliárd forintos támogatási programjának keretében összesen 2 milliárd forint keretösszegig minimum 10, maximum 150 millió forint igényelhető piaci elárusítóhelyek létesítésére, fejlesztésére, a piaci infrastruktúra kiépítésére.Az államtitkár közölte: a támogatásra a főváros vonzáskörzetében fekvő Pest megyei települések és a 10 ezer főnél népesebb Pest megyei városok pályázhatnak, amelyek a vidékfejlesztési program hasonló célú támogatására nem jogosultak.Rákossy Balázs kiemelte: a pályázat előtérbe helyezi a helyi termelők és a helyi termékek piacra jutását, ezzel támogatja és ösztönzi a rövid élelmiszer-ellátási láncokat is. A jó minőségű helyi alapanyagok és helyi élelmiszertermékek így a kereskedelmi útvonalat lerövidítve, környezetkímélő módon jutnak el a termelőtől a fogyasztóig - tette hozzá.Az államtitkár hangsúlyozta: a helyi termelők és élelmiszer-kiskereskedők számára a helyben történő értékesítés feltételeinek megteremtése és javítása erősíti a helyi gazdaságot, élénkül a település kereskedelme, bővülnek a település szolgáltatásai, a településen élők kevesebb utazással, kényelmesebben juthatnak jó minőségű élelmiszerhez. Az új vagy megújult piac a település egyik fontos közösségi terévé is válhat - fűzte hozzá.A támogatási kérelmeket a www.allamkincstar.gov.hu oldalon nyújthatják be a pályázók.