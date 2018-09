OLAF-vizsgálat indult a csornai napelemgyár ügyében

A cikk szerint bár már három éve ontaná a nemzetközi piacra a napelemeket az EcoSolifer által megvalósított csornai gyár, amelynek alapkövét az onnan származó Áder János köztársasági elnök tette le, de az üzemcsarnokban a mai napig nem indult el a termelés, mivel gyártósor sincs. Igaz egy minapi újságcikk azt vetítette előre, hogy majd jövő év elején elindul a termelés, ugyanis az ehhez szükséges teljes gyártósor egy közeli raktárban van, aminek az átszállítása Csornára folyamatos.A részben svájci érdekeltségű üzem 1,9 milliárd forint uniós támogatással valósult volna meg, a modulgyártó leánycég az Eximbanktól további 22,4 millió euró, valamint 363 millió forint hitelt vehetett fel (a gyártósor beszerzéséhez). Így tehát a támogatás és a hitel összege a mai árfolyamon már a 10 milliárd forintos értéket közelíti, helyben 7,5 milliárd forint sorsáról találgatnak a cikk szerint. Az ügyben azonban nem csak az Eximbank által folyósított hitel sorsa ismeretlen, de az uniós támogatás felhasználásával kapcsolatban is felmerülnek komoly kérdések és állampolgári bejelentésre ezért indított előzetes vizsgálatot az OLAF, majd augusztus végén hivatalos vizsgálatot is elkezdett.A cég állítja, hogy "az EcoSolifer Kft.-vel kapcsolatosan nem volt és nincs OLAF vizsgálat folyamatban". A lap kereste az Eximbankot is, ők nem cáfolták az uniós testület eljárásának tényét, de ahogy írják, a bank "az OLAF vizsgálattal kapcsolatban nem kíván állást foglalni".