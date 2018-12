Újabb 40 milliárdért indulnak turisztikai fejlesztések országszerte

Guller Zoltán közölte: a négy kiemelt térségben 35 program nyert vissza nem térítendő támogatást. A Balatonnál 18 program valósulhat meg közel 22 milliárd forintból, Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és a Tisza-tó térségében 4 program indul több mint 6 milliárd forint értékben, Tokaj, a Felső-Tisza és a Nyírség területén 8 program kezdődik 13 milliárd forint értékben, Sopronban és a Fertő-tónál pedig 4 program kapott támogatást 2 milliárd forint értékben - mondta.Hozzátette: a 2020 harmadik negyedévére elkészülő fejlesztésektől azt várják, hogy egymillióval növelik a négy térség turisztikai forgalmát. Emellett cél volt, hogy az akadálymentes és családbarát módon megvalósuló beruházások csökkentsék a szezonalitást és növeljék a térségek versenyképességét.Guller Zoltán kiemelte: a turizmus a nemzetgazdaság tíz százalékát állítja elő, több mint 400 ezer embernek ad munkát. Októberben csak a belföldi turizmus tíz százalékot nőtt, ami azt jelenti, hogy októberben az egy évvel ezelőttinél 53 ezerrel többen mentek el üdülni Magyarországon.Porga Gyula, a város fideszes polgármestere elmondta, Veszprémben közel másfél milliárd forint értékben valósul meg fejlesztés. Ennek részeként épül egy panorámalift a vár keleti oldalán, melyhez kapcsolódóan fogadóközpont és parkoló is létesül. A volt piarista gimnázium épületében, ahová a lift érkezik, rendezvényhelyszínt, várostörténeti és sporttörténeti kiállítást alakítanak ki. Felújítanak egy, a várba vezető használaton kívüli lépcsőrendszert, illetve a vár épületeinek díszkivilágítását is kiépítik.Ovádi Péter, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a fejlesztések azt szolgálják, hogy még sikeresebb lehessen Veszprém Európa 2023-as kulturális fővárosaként, amely cím elnyerését éppen a napokban jelentette be az Európai Bizottság: