Újabb tízmilliárdot terhelt az EU helyett a magyar adófizetőkre a kormány

Az egyik a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 5 milliárd forintos megbízása, amely az összesen 420 milliárd forint értékű víziközmű-beruházásokhoz kapcsolódik. Ez az egész az Európai Bizottság szerint felesleges volt, ráadásul durván túlárazott volt - jegyzi meg a lap.

A másik a Miniszterelnökség 4,8 milliárd forintos megbízása, amely elméletileg arra szolgált, hogy az uniós támogatású projektek közbeszerzéseinek szabályosságát segítse. A brüsszeli revizorok azonban mégis sok hibát találtak és emiatt korábban minden tizedik euró visszafizetését javasolta az Európai Bizottság.

Miután kiderült , hogy úgy tudta lehívni a 2007-2013-as ciklus KEOP-keretére a 100%-nyi brüsszeli támogatást a kormány, hogy kivette az OLAF és az Európai Bizottság által is vitatott Elios-os számlákat az elszámolásból (előbb 25%-os büntetést is bevállalt volna, de ebbe se ment bele a Bizottság),Lényeges, hogy a fenti két ügy már a 2014-2020-as ciklushoz tartozik, demivel a Bizottság auditorai problémásnak ítélték meg ezeket a fejlesztési számlákat és az ellenkezőjéről a magyar hatóságok nem tudták meggyőzni a brüsszeli testületet, de közben kellett itthon az év végén a magyar büdzsének a brüsszeli átutalás, inkább kivették ezeket a tételeket az elszámolásból.Ezzel azt érték el, hogy ezek a viták már nem akadályozták az adott fejlesztési program többi pénzének brüsszeli lehívását és decemberben be is zúdult sok százmilliárd forintnyi átutalás. Ezt úgy tudták elérni, hogy mivel óvatosságból eleve megképeztek a keret (vagy az adott évre allokált rész) 100%-a feletti részre is fejlesztési számlákat, így a problémásak helyett jó számlákat tudtak kiküldeni Brüsszelbe. A rossz számlák pedig itthon maradtak és a magyar költségvetés, azaz áttételesen a magyar adófizetők állták ezeket.