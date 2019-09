Gyakorlatilag minden kiszivárgott a Google új csúcsmobiljáról

Októberben mutatják be a Google új mobilját, a Pixel 4-et, amiről most már elég sokat lehet tudni.

Közeleg a Google új csúcstelefonjának a Pixel 4-nek a bemutatója, amire októberben kerül sor, és a hagyományoknak megfelelően érkeznek a szivárogtatások is a telefonról, mint ahogy azt tavaly a Pixel 3 megjelenése előtt is láttunk, de ami most történt, az azért több egyszerű szivárogtatásnál:

Három videó jelent meg a Youtube-on, amiken vloggerek mutatják be az új mobilt. A videókban közös, hogy egyik sem angol nyelvű, és az is, hogy úgy tűnik, mint ha tényleg sikerült volna megszerezni a Pixeleket, hogy az első teszteket elvégezhessék velük a vloggerek.

Ami ezek alapján kiderült:

a pletykáknak megfelelően tényleg 90 Hz-es képfrissítésű lesz a Pixelek kijelzője, amit a telefon felhasználástól függően rugalmasan változtat majd a szokásos 60 és a megemelt 90 Hz között, hogy azzal javítsa az üzemidőt,

a telefonokon lesz egy Recorder app, ami hangot, képet és a kijelzőn megjelenő dolgokat is rögzítheti,

a két modell, a Pixel 4 és a Pixel 4 XL közül a nagyobbik kijelzője 6,23 hüvelyk átmérőjű lesz, 3040 x 1440 pixeles felbontással,

a telefonok legalább 6 GB RAM-mal és 128 GB memóriával érkeznek,

de a telefon nagy dobása a kamera lesz. Már a Pixel 3 kamerája is sok szempontból a világ egyik legjobb mobilkamerája volt, a Pixel 4 azonban még jobb lesz, már nem egy, hanem két hátlapi kamera lesz rajta, az egyik egy Sony IMX363 12.2MP, f/1.7-es apertúrával és egy telefotó lencse Sony IMX481 16MP-es szenzorral, tovább javul a már a Pixel 3-nál is kiváló éjszakai mód, és a fotós alkalmazás kezelőfelülete is változik.

(Techradar)

Fotó: Justin Sullivan/Getty Images