Rekordsebességgel száguldott a hárommotoros Tesla-prototípus

A rekordot a Laguna Seca nevű kaliforniai tesztpályán érték el, igaz, nem hivatalos mérésen, így a rekorddöntés sem számít hivatalos eredménynek. A hivatalos mérések esetében ugyanis egy bizottság hitelesíti a pályarekordot. A körről egy videót is közzétettek, amelyen a Tesla Model S 1 perc 36,555 másodperc alatt teszi meg a kört, és 129 mérfölddel száguld.

A következő Model S, X és Roadster modellekben használatos új erőátviteli és alvázkialakítási technológiáról is lerántotta a leplet a Tesla, a szóban forgó Model s prototípust is ezzel szerelték fel. Elon Musk elárulta, az új technológiával szerelt modellek egy év múlva várhatók, drágábbak lesznek elődeiknél. A sofőr kilétét nem fedték fel, de azt elárulták, hogy a videón szereplő sofőr egyike a gyártó tesztsofőrjeinek, vagyis nem hivatásos versenyző.

*~ Some personal news ~*We lapped Laguna Seca @WeatherTechRcwy in 1:36.555 during advanced R&D testing of our Model S Plaid powertrain and chassis prototype(That’s a second faster than the record for a four-door sedan) pic.twitter.com/OriccK4KCZ