Felpattant a 4iG

Emelkedéssel zárták a csütörtöki kereskedést a tengerentúli tőzsdék, miután az Európai Központi Bank által bejelentett élénkítő intézkedések mellett a mérséklődő kereskedelmi háborús feszültség is javítani tudta a hangulatot. Az ázsiai tőzsdék közül a japán és a hongkongi börze is erősödik, Európában is emelkedéssel indulhat a hét utolsó napja, a határidős DAX 17 pontos plusza 0,1 százalékos emelkedést vetíthet előre a pénteki piacnyitásra.



Az irányadó európai részvényindexek felfelé kapaszkodnak péntek délelőtt, miután az Európai Központi Bank által bejelentett élénkítő intézkedések után a piaci szereplők az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos hírekre fókuszálnak. A magyar tőzsde a kezdeti, néhány pontos esése után emelkedéssel próbálkozott meg, míg a 4iG első féléves számait jól fogadták a befektetők.