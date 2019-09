Mérsékelt eséssel zárta a hét második napját a BUX

A Waberer’s szeptember elején jelentette be, hogy feltérképezi a biztosítási üzletének stratégiai lehetőségeit: gyakorlatilag részben, vagy teljes egészében értékesítésre kerülhet a biztosítási szegmens, ezzel pedig a fő tevékenységeire - fuvarozás és logisztika - tudna jobban fókuszálni a társaság. A Waberer’s bejelentése után a céget követő Concorde arról írt, hogy részvényenként 1600 forintot is érhet a Waberer’s biztosítási üzletága. Az elemzőház véleménye szerint nagy kérdés, hogy mit kezdenek majd a biztosító értékesítéséből befolyó összeggel. Extra osztalékkifizetésre, vagy akár további befektetésekre is sor kerülhet a logisztikai vagy fuvarozási üzletágban. A Concorde elemzése után nagyot erősödött az árfolyam, a lendület azonban kifulladt az elmúlt hetekben. Az árfolyam a hétfői napot emelkedéssel zárta, majd a társaság részvényárfolyama kedden nagyot esett, a Waberer’s 3,5 százalékkal került ma lejjebb. A társaság részvényei alacsony forgalom mellett estek ma, a Waberer’s mai forgalma 99,1 százalékkal alacsonyabb a részvény idei átlagos forgalmával összehasonlítva.